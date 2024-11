Dónde se juegan las ATP Finals 2024 y cómo se elige la sede

El final de temporada de la ATP se encuentra a la vuelta de la esquina y algunos tenistas ya están planificando sus vacaciones antes de poner en marcha una nueva pretemporada. Sin embargo, las ocho mejores raquetas de la clasificación mundial jugarán el último torneo en tierras italianas, con el objetivo de levantar el trofeo de las Nitto ATP Finals, que se disputarán del 10 al 17 de noviembre, y proclamarse ‘maestro’ ante el mundo del tenis.

Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Álex de Miñaur y Andrey Rublev ya han aterrizado en Turín, Italia, para comenzar a preparar la Copa de Maestros 2024. Curiosamente, el suelo italiano lleva albergando el último campeonato de la temporada desde el año 2021. La sede elegida para albergar la fiesta del tenis es el Inalpi Arena de la ciudad ubicada al norte del país ‘Bel Paese’ (país hermoso). Dicho escenario, que posee una superficie de 34.000 metros cuadrados, albergará a un total de 15.567 espectadores, que disfrutarán del juego y de las capacidades de los mejores tenistas del panorama mundial.

Listen to the CROWD 🔊 🙌@carlosalcaraz & @DaniilMedwed are putting on a show! #NittoATPFinals pic.twitter.com/6dHLp0yBqD

— ATP Tour (@atptour) November 8, 2024