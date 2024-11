Así queda el cuadro y los grupos de las ATP Finals 2024: los rivales de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ya conoce a sus primeros rivales en relación a la fase de grupos de las ATP Finals 2024, que se disputarán nuevamente en el Inalpi Arena de Turín, escenario que albergará un total de 15.000 espectadores que podrán disfrutar de las ocho raquetas más poderosas del año y, sobre todo, del último torneo ATP de la temporada.

El murciano ha caído en el grupo John Newcombe junto al número dos del mundo Alexander Zverev, que le arrebató la plaza a Carlitos tras proclamarse campeón en el Masters 1.000 de París, el noruego Casper Ruud, que aterriza en la ciudad italiana después de perder estrepitosamente en la primera ronda de Metz, y el ruso Andrey Rublev, que llega a la Copa de Maestros entre algodones después de sufrir unas molestias en el abdomen.

