¿Por qué no juega Novak Djokovic las ATP Finals?

La Copa de Maestros está a punto de dar el pistoletazo de salida en la edición del 2024, que se disputará del 10 al 17 de noviembre, y las ocho mejores raquetas del año se han reunido en Turín, Italia, para poner el broche de oro a una temporada cargada de torneos repartidos por todo el mundo, Juegos Olímpicos incluidos. Novak Djokovic, en cambio, ha optado, sorprendentemente, por no disputar el último campeonato ATP del año y, por lo tanto, no podrá defender su corona en tierras italianas.

A pesar de finalizar el año en la quinta posición de la clasificación mundial, el ganador de 24 Grand Slams, a través de un comunicado, confirmó que no disputará la edición del 2024 de las ATP Finals debido a una «lesión continua», por lo que no podrá hacer frente a los tenistas ya confirmados: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Álex de Miñaur y Andrey Rublev.

«Es un honor clasificarme para las Nitto ATP Finals de Turín. Estaba muy ansioso por estar allí, pero a causa de la lesión continua que tengo no jugaré la próxima semana. Mis disculpas por todos aquellos que tenían previsto verme. Deseo a todos los jugadores que tengan un gran torneo. Nos vemos pronto» expresó el tenista de Belgrado, que además lamentó la oportunidad perdida para defender su corona en el Alpine Arena.

