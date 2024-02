Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Getafe de la jornada 26 de la Liga EA Sports

El Barcelona vuelve a la Liga EA Sports tras el pinchazo en la Champions League y tiene que enfrentarse al Getafe en el Estadio Olímpico Lluís Companys en esta jornada 26. Los pupilos de Xavi Hernández son conscientes de que ya tienen a tiro al Girona y a la segunda plaza de la clasificación, por lo que tratarán de no desconcentrarse y amarrar la victoria, estando finos tanto en ataque como en defensa, algo que no han podido demostrar muchas veces este curso.

A qué hora es el Barcelona – Getafe de Liga

El Barcelona recibe la visita en el Estadio Olímpico Lluís Companys del Getafe para disputar el partido que corresponde a la jornada 26 de la Liga EA Sports. Los azulgranas llegan tras haber empatado en el partido intersemanal de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Nápoles. Los de Xavi Hernández fueron superiores y aún así no pasaron del 1-1 en el Estadio Diego Armando Maradona, por lo que esperan poder cambiar la dinámica en este choque en Montjuic delante de sus aficionados. Los azulgranas son conscientes de que no pueden fallar en su casa y más aún después de los últimos pinchazos del Girona, ya que tienen a los de Michel a dos puntos, lo que significa que los culés tienen la posibilidad de coger la segunda posición del campeonato para intentar asegurarla y estar en la próxima edición de la Supercopa de España, lo que reportaría unos millones a la delicada situación económica que atraviesan en Can Barça.

Es cierto que el último partido liguero el Barcelona lo ganó en los últimos minutos frente al Celta en Balaídos con un penalti que no estuvo exento de polémica. Ahora eso ya ha quedado atrás y los de Xavi Hernández intentarán centrarse únicamente en el Getafe para intentar sacar los tres puntos de este interesante partido de la jornada 26 de la Liga EA Sports. La organización del campeonato ha programado este encuentro entre los culés y los azulones para este sábado 24 de febrero. El balón debería comenzar a rodar en el Estadio Olímpico Lluís Companys a partir de las 16:15 horas, una menos si te encuentras en las Islas Canarias. No debería producirse ningún problema previo, por lo que debería arrancar de una manera puntual en Montjuic.

Dónde ver y en qué canal de televisión es el Barcelona – Getafe

Este partidazo entre el conjunto que dirige Xavi Hernández y los pupilos de José Bordalás se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys y los azulgranas parten como favoritos, pero los madrileños son conscientes de que son vulnerables en Montjuic, por lo que tratarán de darlo todo para dar la sorpresa en la Ciudad Condal y sacar algo positivo de su viaje. Este Barcelona – Getafe de la jornada 26 de la Liga EA Sports se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+, que fue uno de los medios de comunicación que se hizo con los derechos de emisión del campeonato español. El canal asignado a este duelo entre los culés y los azulones será Movistar La Liga, el cual hay que recordar que es de pago y habrá que estar suscrito para poder disfrutar de él.

Además, todos los hinchas del Barça y del conjunto madrileño, como todos aquellos seguidores del fútbol español podrán ver este encuentro de la jornada 26 de la Liga EA Sports en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible para su uso en móviles, tablets, ordenadores o smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos, como siempre, la mejor información previa al choque, la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Getafe desde una hora antes del arranque del mismo y todas las reacciones que se produzcan en el Estadio Olímpico Lluís Companys una vez el colegiado señale el final del duelo.

Árbitro y estadio del partido Barcelona – Getafe

El Barcelona regresa al Estadio Olímpico Lluís Companys después de haber jugado en la última semana en Balaídos y en el Estadio Diego Armando Maradona, o antiguo San Paolo. El feudo ubicado en el barrio de Montjuic será el escenario donde recibirán al Getafe para este partido de la jornada 26 de la Liga EA Sports. Recordamos que las obras continúan en el Camp Nou y, a priori, deberían volver a su histórica casa el próximo mes de noviembre, pero esto podría retrasarse y pasar más tiempo en este recinto donde no le está yendo tan bien como desearían. El estadio provisional de los culés fue inaugurado en 1929 y no está consiguiendo presentar grandes entradas a pesar de ser un recinto muy importante en la ciudad, ya que fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1992.

Este partido será muy importante para ambos, ya que realmente estamos empezando a entrar en un tramo muy importante de la temporada y se espera que puedan saltar chispas sobre el terreno de juego, pero todos quieren ver que los colegiados no influyan en el marcador ni en el devenir del choque. El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Alejandro Muñiz Ruiz para que imparta justicia en este Barcelona – Getafe correspondiente a la jornada 26 de la Liga EA Sports. Su compañero Eduardo Prieto Iglesias estará al frente del VAR y será el responsable de advertirle que vaya al monitor instalado en la banda del Estadio Olímpico Lluís Companys si alguna acción polémica se le pasa por alto.