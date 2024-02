Lewandowski sostiene a Xavi

Robert Lewandowski hizo lo que mejor sabe hacer y por lo que le fichó el Barcelona hace dos temporadas: los goles. El polaco volvió una noche más a la senda del gol para adelantar a su equipo en la eliminatoria ante el Nápoles. Pero por desgracia para los intereses del conjunto azulgrana, el tanto no sirvió para dar ventaja, pero sí para sostener a Xavi Hernández.

Y es que el polaco suma nueve goles en 12 partidos en lo que va de año. El delantero de 35 años está sólo por detrás de Mbappé (11) y Viktor Gyökeres (10), delantero del Sporting de Portugal, en la lista de goleadores en este 2024. Pese a que Lewandowski ha recuperado el olfato goleador desde que dio comienzo este año, el Barcelona no consigue arrancar del todo. No en resultados, sino en sensaciones. Como las que dejó ante el Nápoles al no ganar en un partido donde pudo hacerlo con solvencia.

El propio Xavi Hernández es el que ha manifestado en varias ocasiones en los últimos días que el delantero polaco ha dado un paso al frente desde que tomó la decisión de abandonar el banquillo del Barcelona a partir del 1 de julio de 2024: «Robert (Lewandowski) ha dado un paso adelante desde mi anuncio en el que dije que me marchaba».

Esta vez no hay que quitarle la razón al entrenador español, pues desde que lo anunciara, el Barcelona ha disputado un total de cinco partidos y ha anotado cinco goles, siendo junto a Lamine Yamal los dos jugadores más importantes del equipo. Uno por sensaciones y por juego y el delantero polaco por sus registros goleadores, que parece haberlo recuperado como se le recordaba antes del Mundial de Qatar.

𝗛𝗮𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝘀𝗮𝗯𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿.

Lewandowski lleva el 9⃣ por algo.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/iNjQIoi2rB — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 21, 2024

Lewandowski silencia a los críticos

Lewandowski estaba siendo esta temporada uno de los jugadores más criticados de la plantilla del Barcelona, por no decir el que más. El entorno del conjunto azulgrana hablaba de la edad del polaco, lo que se estaba traduciendo en una considerable bajada de rendimiento y que a su vez había provocado muy malas actuaciones en la mayoría de los encuentros esta temporada. Los goles se contaban con los dedos de las manos, pero la realidad es que desde que Xavi anunció su marcha, algo ha cambiado en el juego del ex delantero del Bayern de Munich.

Pero no sólo ha sido criticado estos meses atrás por su falta de gol, sino también por su falta de incidencia en el juego, además de verse bastante torpe y fallón con el balón en los pies. Bien es cierto que tampoco se ha producido un giro de 180 grados en ese aspecto, pero sí en el apartado goleador.

El ex delantero del Bayern de Munich nunca ha perdido la fe en esta temporada y recientemente tuvo unas declaraciones en un acto solidario en la Ciudad Condal que se le podrían poner muy en contra a final de temporada. «Tranquilidad y confianza. Estoy seguro de que vamos a ganar muchos partidos y a final de temporada vamos a ganar algo», comentaba hace varios días el jugador culé. Pero la realidad es que pese a estar vivos en Liga, la distancia es prácticamente insalvable con el Real Madrid y en la Champions League muchas cosas tienen que cambiar si quieren levantar la Orejona nueve años después.