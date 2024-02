Xavi: «Hemos estado muy bien, pero el resultado no nos da la razón»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras el empate del Barcelona ante el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona. El técnico español mostró las sensaciones que le dejó el encuentro ante el equipo italiano y donde consideró que deberían haber ganado. Ahora, Montjuic decidirá dentro de tres semanas para conocer el ganador de la eliminatoria.

«Hemos jugado un gran partido, hemos defendido bien. Nuestro modelo de juego ha funcionado bien. Nos ha faltado calmar y dormir el partido. Hemos acabado bien, pero en el primer tiro a puerta de ellos ha sido gol. Me ha faltado calmar el partido. Jugar en campo contrario. Esto es la Champions. Hemos generado, dominado y merecemos más. No hay que encajar, pero esto es la Champions. Ahora toca Montjuic y esperamos llegar a cuartos», dijo el entrenador del Barcelona.

Sobre el encuentro, Xavi lo tiene claro: «Hemos generado mucho. En juego posicional y en presión alta. Hemos estado muy bien sobre lo que habíamos visualizado. Merecíamos la victoria, pero nos ha faltado ese control. Lo único que me ha faltado hoy».

Por otro lado, habló del resultado, si es justo o no: «El resultado no nos da la razón. Hemos estado muy bien, menos a partir del gol. Tendríamos que haber dominado más. El Nápoles ha atacado mas hasta recibir el gol. No hemos estado efectivos. Es el resumen de toda la temporada».

Por último, volvió a dejar claro que tras su decisión de marcharse, algunos jugadores han dado un paso al frente: «Robert (Lewandowski), Pedri han dado un paso adelante desde mi anuncio. Merecíamos más».

Xavi: "Viendo el partido NO es un buen resultado" 💪🏼 "Desde mi anuncio, de que marcho a final de temporada, el equipo se ha unido más". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/pREvUUib1G — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 21, 2024

«Tristes por el resultado»

Antes, Ronald Araujo habló a pie de campo en los micrófonos de Movistar+ y reconoció que merecieron ganar: «Un poco tristes por el resultado. Creo que podíamos habernos ido con una victoria. Jugamos muy bien, especialmente la primera media hora. Jugamos contra un gran equipo y ahora nos queda en casa con nuestra gente. Daremos todo para pasar de ronda».

Sobre las sensaciones que le dejó el encuentro, Araujo fue algo autocrítico, pero con confianza de cara a la vuelta: «Un poco mal por el gol pero hay que seguir. Demostramos que somos un gran equipo y que podemos competir. Nos faltó frenarles un poco en fases del partido. Vamos a trabajar el tener más la posesión. Está todo vivo. Creo que podríamos haber ganado. Es una sensación un poco amarga».