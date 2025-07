Aviso urgente de Roberto Brasero por lo que llega a España a partir de hoy: nadie lo esperaba

Nadie esperaba este aviso urgente de un Roberto Brasero que lanza un importante alerta ante lo que parecerá una realidad hoy en España. Tendremos que estar preparados para una serie de cambios que pueden acabar siendo un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Tocará estar muy pendientes de un cielo que parece que puede acabar convirtiéndose en algo realmente sorprendente en estas próximas joras y que tiene su origen en un lugar muy lejano.

Las temperaturas pueden acabar siendo las que empiecen a ser una realidad en estas jornadas en las que todo se mueve y se convierte en un plus de buenas sensaciones. Lo que realmente puede ir pasando a medida que avancen las jornadas es que tengamos por delante un cambio que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Con una mirada hacia una situación que seguramente tenemos que empezar a ver llegar con mucha más fuerza de lo que esperaríamos. Este experto en el tiempo no duda en advertir de algo que casi nadie esperaba y lo hace de una manera que puede hasta sorprendernos.

Nadie esperaba lo que está a punto de pasar

Después del mes de junio, más caluroso desde que se tienen registros en algunas partes del país, llega algo inesperado. Hemos tenido que afrontar unas temperaturas que están muy por encima de lo habitual, con la mirada puesta a un giro de guion que realmente puede sorprendernos y darnos alguna que otra sorpresa.

Las lluvias de julio han llegado con tanta fuerza que han traído tras de sí unas granizadas e intensidad que ha dejado a más de uno con la mirada puesta a un cielo que en cuestión de horas puede cambiar. Las vacaciones de este mes de julio se han convertido en un auténtico cambio de ciclo en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Miramos al cielo, pero también a unos mapas del tiempo que nos traen más de una sorpresa inesperada. Los expertos como Roberto Brasero no dudan en darnos algunas novedades que pueden acabar generando más de una novedad que puede acabar marcando estas próximas horas de forma intensa. Es hora de apostar claramente por una previsión de nuestros planes que depende en gran medida de lo que diga un experto en el tiempo capaz de explicar lo inexplicable.

Roberto Brasero avisa de lo que llega hoy a España

España se prepara para recibir a partir de hoy a un visitante muy lejano. El descenso de las temperaturas acabará siendo una realidad que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas próximas jornadas. Vamos a ver qué parece que llega y que nos explica Roberto Brasero.

Desde su previsión del tiempo este experto no duda en darnos algunos datos inesperados. Empezando por: «Comenzará esta semana con ambiente fresco en el tercio norte, pero se recuperarán las temperaturas a partir del miércoles, con lo que la segunda mitad de la semana será calurosa por allí también. En el resto del territorio sigue el calor intenso toda la semana, pero no tan extremo como lo hemos vivido en los últimos días de junio y primeros de julio con la ola de calor. En cuanto a las precipitaciones, aunque predominará el tiempo seco y soleado, comenzará la semana con lluvias en el extremo norte. Además, se formarán tormentas en zonas del norte y del este de la península, sin descartarlas en Baleares. Tormentas que podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo, aunque serán más escasas que estos días atrás. La responsable de estos cambios es una masa de aire frío que tiene su origen en el Polo Norte. Se trata, pues, de aire polar, aunque cuando llega hasta nuestra península ya no es tan fría como allí, evidentemente. Esta masa de aire polar tiene dos consecuencias: una, más apreciable, en un descenso de las temperaturas por zonas según vaya avanzando por nuestra península (hoy bajan en el norte, esta noche en el centro y mañana en el sur), y la otra es que estabiliza la situación atmosférica y ya es menos probable que tengamos convección y, por lo tanto, tormentas, salvo en el este de España, que es donde sí podemos seguir teniendo inestabilidad y, por lo tanto, algunas tormentas».

Ya hemos podido notar este cambio: «O incluso fresca, incluso en Castilla y León, donde se esperan mínimas por debajo de los 10º, como el caso de León capital, con una mínima prevista de 9º. También tendremos mínimas inferiores a las de estos días en el resto de la mitad norte y zona centro peninsular: en Madrid podrían bajar hasta los 15º esta madrugada, con lo que mañana temprano tendremos menos calor que el que ha estado haciendo estos días atrás. En el sur y el Mediterráneo seguirán por encima de 20º y puntualmente por encima de 25º, con lo que ahí seguirá siendo una noche muy calurosa. Otra más».

El sur del país será de los puntos más destacados en los que hará acto de presencia esta masa de aire polar que puede alejarnos un poco del verano más auténtico.