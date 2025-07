Misterio resuelto: Patri Pérez confirma por fin si Lester es el padre de su segundo hijo

Después de meses de especulación y una creciente curiosidad entre sus seguidores, Patri Pérez ha despejado definitivamente la gran incógnita: Lester Duque es el padre del segundo hijo que está esperando. La influencer catalana ha optado por abordar la situación con sinceridad en su canal de Mtmad, donde ha ofrecido una explicación directa, sin adornos y cargada de matices emocionales.

La noticia de su embarazo pilló por sorpresa a sus seguidores hace solo unos días, aunque la gestación llevaba ya cuatro meses en curso. Durante ese tiempo, Patri decidió mantener en privado tanto el proceso como la identidad del padre, un silencio que muchos interpretaron como señal de que la situación era más delicada de lo que parecía. Su participación anterior en La isla de las tentaciones y su relación mediática con Lester Duque habían dejado un fuerte vínculo con el público, por lo que las preguntas no tardaron en llegar.

Patri Pérez ha roto su silencio

En la última entrega de su videoblog, la influencer se sinceró con sus seguidores y explicó por qué había optado por ocultar este dato durante tanto tiempo. No fue una decisión tomada a la ligera. Según explicó, necesitaba hablar con el padre del bebé antes de compartir esa información públicamente. Solo cuando obtuvo su aprobación para contarlo, decidió hacerlo: Lester es el padre biológico de su segundo hijo, pese a que la relación sentimental entre ambos terminó meses atrás, con un divorcio confirmado en abril.

A pesar de que ambos padres comparten la crianza de Río, su primer hijo, que aún no ha cumplido los dos años, la llegada de un segundo bebé no ha reavivado el vínculo entre ellos. De hecho, la propia Patri reconoció que este embarazo ha llegado en un momento especialmente difícil para ella, en plena etapa de reconstrucción personal tras su separación. Una situación compleja en la que, como afirmó de forma rotunda, está transitando sin el apoyo del progenitor.

«Él no está formando parte del proceso», declaró con claridad en su vídeo, dejando entrever que, aunque la relación con Lester no es conflictiva, tampoco implica una implicación activa en su estado actual. En otras palabras, la catalana está afrontando este segundo embarazo en solitario, gestionando no solo los cambios físicos y emocionales que conlleva, sino también el peso de una historia mediática que inevitablemente sigue generando debate.

El embarazo de Patri

El embarazo, lejos de haber sido planeado, se produjo en un contexto de baja probabilidad. Tal como explicó en su canal, la creadora de contenido mantuvo relaciones con su ex sin imaginar que podía quedarse embarazada, dado que se encontraba en plena menstruación y había sido diagnosticada con una baja reserva ovárica. «Todo el mundo sabe cómo se hacen los niños», expresó, sin entrar en más detalles pero dejando claro que fue un giro totalmente imprevisto.

La noticia, según confesó, le provocó un gran impacto emocional. Reconoció haber vivido los primeros días con miedo, angustia e incertidumbre, sin saber cómo afrontar una situación que rompía por completo los planes que se había trazado tras su separación. Patri no quiso dar detalles sobre la reacción de Lester al enterarse de la gestación, limitándose a afirmar que eso es algo que prefiere guardar para sí misma, respetando los límites de su privacidad y de la del padre.

Aunque han roto su vínculo matrimonial, Patri ha dejado claro que con Lester mantiene una convivencia lo más cordial posible, al menos en lo que respecta a la crianza de Río. «Nos intentamos llevar lo mejor posible y quiero tener una buena relación con él», afirmó, subrayando que no busca conflictos ni desea alimentar enfrentamientos innecesarios. Esa voluntad de paz no significa, sin embargo, que compartan el proceso de gestación.

Su postura es firme: ha elegido no maquillarlo ni disfrazarlo. Está embarazada por segunda vez, lo vive sola, y su ex marido no está implicado en esta etapa. Una afirmación valiente que rompe con el ideal romántico o tradicional de familia y que visibiliza la realidad de muchas mujeres que, por elección o por circunstancias, deben transitar la maternidad sin una pareja a su lado.

Una ruptura muy comentada

La historia mediática de Patri y Lester comenzó hace años frente a las cámaras de Telecinco, en el programa La isla de las tentaciones. Su paso por el reality los convirtió en una de las parejas más comentadas del formato. Entre rupturas, reconciliaciones, mudanzas y nuevos comienzos, su historia ha estado repleta de vaivenes. Sin embargo, en 2025, el relato que construyen ya no es el mismo.

Patri Pérez ha tomado las riendas de su propia narrativa. Ha dejado de lado los decorados televisivos para mostrar su vida sin filtros, enfrentando una maternidad no planificada en plena evolución emocional y personal. Lejos de la imagen de influencer superficial que algunos le atribuían, ha demostrado estar atravesando un proceso de introspección profunda. Aunque no ha querido victimizarse, sí ha reconocido que el embarazo llegó en un momento especialmente duro: emocional y económico.