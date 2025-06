Patri Pérez se dio a conocer durante su participación como soltera en la segunda edición de La isla de las tentaciones. Fue entonces cuando tuvo la oportunidad de conocer a Lester, que acudió al reality junto a Marta Peñate, la que fuese su pareja. Esa experiencia sirvió para que los canarios rompiesen su relación tras más de una década juntos, por lo que Lester dio el paso de comenzar un noviazgo con Patri Pérez. El tiempo fue pasando y, tras varios años juntos, la pareja dio la noticia de que estaban esperando su primer hijo. Una información que les llenó de felicidad, sobre todo después del duro golpe que supuso el aborto que sufrió la joven en 2021. Meses más tarde, dieron la bienvenida a su vida al pequeño Río. A pesar de esta dicha, lo cierto es que la pareja no ha pasado por sus mejores momentos a nivel personal.

Tanto es así que, hace tan solo unos meses, decidieron romper todo vínculo por su bien y por el de su hijo. Lo que nada hacía presagiar es que, un tiempo después, Patri Pérez iba a confirmar que estaba embarazada de su segundo hijo. Con mucho miedo por las posibles reacciones, la joven ha grabado un vídeo para Mtmad en el que ha confirmado la noticia y, sobre todo, cómo se enteró. Todo ocurrió un 4 de abril de 2025, cuando la joven se dio cuenta de que tenía un retraso de tres días: «Había tenido una especie de días raros, en los que había vomitado. Yo pensé que era de los nervios, porque estaba viviendo una situación muy complicada en mi vida. Estaba muy nerviosa, tenía mucha ansiedad y no estaba bien anímicamente, y lo achacaba a eso».

Fue entonces cuando le dio un fuerte dolor de cabeza, algo peculiar, que le recordó a la época en la que estaba embarazada de Río, su primer hijo. Así pues, quiso hacerse la prueba, a pesar de que lo veía «imposible». En ese preciso instante descubre que está embarazada y de más de tres semanas: «No puede ser. Dios mío de mi vida y de mi corazón. Estoy acojonada».

«Lo primero que hago es llamar a mi ginecólogo. Decido ir a la semana siguiente a hacerme una ecografía para confirmar que esto estaba pasando de verdad. Se ve muy distorsionado todo, se ve el embrión, pero se ve el saco un poco extraño», explicó, y añadió: «El ginecólogo me dice que parecía que estuviese de algo de más tiempo, pero no lo podía ver claro, y que no había latido. El saco era irregular y no me daba muchas esperanzas de que eso fuese adelante».

Tras salir de consulta, no pudo evitar grabarse para sincerarse con sus seguidores. Unas imágenes que, hasta ahora, no habían visto la luz: «Estoy acojonada con todo esto, mi cabeza no lo asimila. No os voy a explicar cómo se hacen los niños, porque ya lo sabéis, pero no lo entiendo… Yo se supone que tenía una reserva ovárica baja para mi edad. No sé, es surrealista».

Fue entonces cuando se puso en contacto con el ginecólogo que asistió el parto de Río y le enseñó la ecografía, en busca de una segunda opinión. Desafortunadamente, le dice las mismas palabras que el otro profesional. Aun así, le dijo de esperar una semana. Durante ese tiempo, Patri se mentalizó que esto «no iba hacia adelante» y de que no iba a tener otro bebé. Fue entonces cuando, al hacerle una nueva ecografía, el ginecólogo le confirmó que sí había latido y que estaba de seis semanas.

De nuevo en su coche, volvió a sincerarse sobre cómo se estaba sintiendo: «En este embarazo las cosas son diferentes a como fue el embarazo de Río. Voy con cero expectativas. Pienso que en cualquier momento puede pasar algo y voy con pies de plomo, porque es una situación bastante delicada». Tras ver al bebé en ecografía, reconoció sentirse aliviada, aunque todavía confundida: «No me creo todavía esta situación. Es bastante dura, pero bueno, no seré ni la primera ni la última madre que ha pasado por esto».

Lejos de que todo quede ahí, siguió tirando de honestidad: «Una vida siempre es una alegría y si ha llegado en este momento es porque tenía que llegar… Pero ha llegado en el peor momento de mi vida. Si me ha pasado esto ahora, con una reserva ovárica baja, me parece un milagro». De ahí que no tuviese dudas a la hora de seguir adelante con el embarazo. Además, al ser consciente de que esta noticia no llega en su mejor momento, no ha dudado en ponerse en manos de un psicólogo. Lo que es un hecho es que estamos convencidos de que será una gran mamá como lo está siendo con Río. ¡Enhorabuena, Patri!