El Bayern de Múnich presentará una oferta al Real Madrid para intentar el fichaje de Rodrygo Goes. La negativa de Nico Williams y la gravísima lesión de Musiala obligan al club bávaro a ir al mercado en busca de un jugador top capaz de jugar en las dos bandas del ataque. El Madrid está abierto a escuchar ofertas pero no lo traspasará por menos de 80 millones. El brasileño no entra en los planes de Xabi Alonso y ya no se niega a salir.

Así lo adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Siempre he dicho que el que le ha querido es el City de Guardiola, pero hay un equipo que ha entrado en escena y le podría interesar al jugador. Xabi Alonso le está abriendo la puerta de salida. Sería el Bayern de Múnich el equipo interesado. La lesión, bastante grave, de Musiala le podría abrir la puerta. Se va a perder cinco o seis meses y en el Bayern podría encajar. Además, Leroy Sané se ha ido».

En la partida de póker del futuro de Rodrygo ha aparecido un nuevo jugador. El Bayern de Múnich está dispuesto a presentar una oferta importante para fichar al delantero del Real Madrid, a quien ya tantearon el verano pasado. El equipo bávaro se ha quedado en la misma semana sin Nico Williams, que eligió renovar por el Athletic, y sin Musiala, que sufrió una gravísima lesión de peroné y ligamentos del tobillo en el partido ante el PSG.

El club bávaro tiene urgencias por acudir al mercado en busca de un delantero capaz de jugar en los dos perfiles con capacidad de desborde y gol. Rodrygo Goes es el primer candidato del Bayern de Múnich y su destino podría ser el Allianz Arena porque el Real Madrid está muy abierto a negociar la salida del brasileño. Eso sí, el club blanco le ha tasado en 80 millones, una cifra que supera en 20 kilos lo que el Bayern iba pagar por la cláusula de Nico Williams. La alternativa que maneja el club bávaro es el jugador del Liverpool Luis Díaz, pero su precio sería similar al del delantero del Real Madrid.

Rodrygo prepara las maletas

El Manchester City fue el primer club que se interesó por Rodrygo en un flirteo que empezó el verano pasado. La llamada del mismísimo Guardiola hizo dudar al brasileño que eligió seguir en el Real Madrid. Desde entonces el club citizen ha gastado 343 millones en dos mercados y Rodrygo ya no es la prioridad de Pep. Después del City llegó el ofertón de Arabia Saudí pero el brasileño nunca se planteó en serio ser el nuevo Neymar del Al Hilal.

En las últimas semanas, Chelsea y Arsenal han tanteado a los agentes de Rodrygo Goes aunque sin presentar oferta alguna al Real Madrid. El cartel del jugador en la Premier es inmejorable y Londres no deja de ser un destino atractivo para reactivar una carrera que cuyo crecimiento quedó en stand by la pasada temporada. Y con un Mundial en el horizonte en junio de 2026.

Xabi Alonso no cuenta con Rodrygo. Sus hechos hablan más que sus palabras y eso que el entrenador del Real Madrid tampoco ha regalado los oídos al brasileño. Cuatro suplencias consecutivas en el Mundial de Clubes, en el que sólo ha sido titular en el estreno del equipo frente al Al Hilal, hablan bien a las claras del rol que el técnico tolosarra ofrece a Rodrygo dentro de una plantilla a la que aún no se ha incorporado Mastantuono.

Rodrygo se replantea su futuro después de lo que está viviendo en el Mundial de Clubes. El brasileño siempre ha insistido en su deseo de quedarse en el Real Madrid a pelear por un puesto pero ahora duda de si lo mejor para él es quedarse un año como suplente habitual y retroceder al papel que tenía hace tres temporadas. El Bayern le ofrece ser titular y puede ser el destino perfecto para reactivar su carrera.