El alcalde de Bilbao pide a Nico Williams ser «inteligente» y no fichar por el Real Madrid

Al alcalde de Bilbao no le hace nada de gracia la posibilidad de que Nico Williams pueda fichar por el Real Madrid. Aprovechando que la final de la Europa League se juega este miércoles en su ciudad, Juan María Aburto se ha metido de lleno en el debate sobre un posible fichaje de Nico Williams por el Real Madrid.

«Ya me hablaron de una portada que iba a salir lo de Nico Williams, si le quieren es buena noticia porque eso indica que es un gran jugador», comentó Aburto, regidor el PNV en Bilbao. Sin embargo, después empezó a aconsejar al futbolista que se quede en el Athletic Club e incluso le dijo que no hacerlo es de no ser «inteligente»: «Sé que es un chico inteligente y que se va a quedar en el Athletic. No va a estar en ningún sitio mejor que aquí».

Aburto, alcalde de Bilbao, señaló también que el Athletic ha «demostrado» que «con el Athletic también se puede competir, que se puede ganar un título y se puede acceder a la Champions League», en referencia a lo logrado en los últimos años por el equipo entrenado por Ernesto Valverde.

Por su calidad, juventud y por ser uno de los mejores futbolistas de la Liga, Nico Williams es seguido por muchos equipos y será un verano más uno de los protagonistas del mercado de fichajes. Estas declaraciones del alcalde del PNV de Bilbao vienen dadas por los rumores sobre un posible fichaje de Nico Williams por el Real Madrid.

Final de Europa League en Bilbao

Por su parte, Bilbao acoge este miércoles la final de la Europa League, todo un gran evento social y deportivo en el que además están Tottenham y Manchester United, es decir, dos equipos ingleses con ultras peligrosos. Sobre ello, Juan María Aburto ha lamentado «cómo alguien puede disfrutar rompiendo un semáforo» y ha reconocido en declaraciones a la Cadena COPE que lo que ocurra este miércoles en Bilbao «será la prueba de fuego» para la ciudad.

Con todo ello, también hay que señalar que desde el Gobierno del País Vasco se han mostrado satisfechos por el comportamiento festivo que hasta el momento han demostrado «la inmensa mayoría» de los aficionados de Tottenham y Manchester United. «El comportamiento de la inmensa mayoría es correcto y de fiesta. Como la de los británicos que todos los años visitan nuestras ciudades haciendo turismo», ha comentado Bingen Zupiria, consejero vasco de Seguridad.