Horario Almería – Barcelona: dónde ver y a qué hora es en vivo el partido de la Liga online

El Barcelona se enfrentará al Almería en el Power Horse Stadium en la jornada 36 del campeonato de la Liga Santander en un choque en el que los de Xavi Hernández necesitan ganar si quieren acabar segundos cuando termine el torneo. Para ello tendrán que intentar imponerse al colista de la clasificación, que ya está descendido pero luchará por honor y para darle una alegría a sus aficionados. A continuación veremos el horario de este encuentro.

A qué hora es el Almería – Barcelona de la Liga: horario del partido

El Barcelona visita el Power Horse Stadium para enfrentarse a la Unión Deportiva Almería y disputar el partido que corresponde a la jornada 36 de la Liga EA Sports. Los hombres que dirige Xavi Hernández lograron ganar 2-0 a la Real Sociedad el pasado lunes gracias a los goles de Lamine Yamal y Raphinha. Los azulgranas volvieron a recuperar la segunda plaza debido al pinchazo del Girona y es por ello que ahora deberán ganar el resto de encuentros que quedan de campeonato para poder clasificarse para la próxima Supercopa de España, que se celebrará, como viene siendo habitual, en Arabia Saudí el próximo mes de enero. Estar en ese torneo sería una buena inyección económica para los culés, que siguen atravesando un momento muy complicado en su economía.

Los de Xavi Hernández son conscientes de que delante tendrán al cuadro almeriense, que lleva ya descendido varias semanas, pero eso no significa que será fácil para los azulgranas, ya que los andaluces quieren darle una alegría a sus aficionados y acabar peleando por no terminar el campeonato como el farolillo rojo. La Liga ha programado este partido Almería – Barcelona correspondiente a la jornada 36 de la Liga EA Sports para este jueves 16 de mayo. El choque deberá comenzar a las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias y se espera que no haya ningún problema ni altercado que obligue al árbitro y a la organización a retrasar la hora de inicio y que todo pueda arrancar puntualmente en el Power Horse Stadium.

Dónde ver en vivo el Almería – Barcelona y en canal de televisión

Este choque entre el cuadro azulgrana y el combinado andaluz que corresponde a la jornada 36 de la Liga EA Sports y que se disputará en el Power Horse Stadium será un partidazo, aunque es cierto que los locales ya poco tienen en juego, pero es igual de verdadero que los de Xavi Hernández necesitan quedar sí o sí segundos para maquillar lo que ha sido una mala temporada. Uno de los medios de comunicación que adquirió los derechos de emisión en nuestro país del campeonato español fue Movistar+ y esta será la vía para poder disfrutar de este choque. El canal asignado para ver en directo por televisión el Almería – Barcelona será el de Movistar La Liga, pero hay que recordar a todos los usuarios que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol nacional.

Además, todos aquellos hinchas del cuadro azulgrana, de la entidad almeriense y amantes del fútbol español en general también podrán seguir este partidazo de la jornada 36 de la Liga EA Sports en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en diferentes dispositivos, como pueden ser el móvil, tablet, ordenadores o smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa a este choque entre los culés y el colista, la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto del Almería – Barcelona desde una hora antes del arranque del mismo, y publicaremos también todas las reacciones relevantes que se produzcan una vez que el colegiado señale el final del choque en el Power Horse Stadium.

Árbitro y estadio del partido Almería – Barcelona

La temporada ya está acabando y el público almeriense ya se está comenzando a despedir de la máxima categoría del fútbol español, por lo que se espera una buena entrada en el Power Horse Stadium, que es donde se disputará este Unión Deportiva Almería – Barcelona de la jornada 36 de la Liga EA Sports. El antiguamente conocido como Estadio de los Juegos Mediterráneos tiene capacidad para acoger algo más de 18.000 aficionados en sus gradas y se espera un lleno a pesar de la situación de su equipo. Este recinto ha acogido encuentros de la selección española absoluta y también de la Sub-21, así como la Supercopa de España femenina en 2021.

Es cierto que no hay grandes cosas en juego en este choque entre los de Pepe Mel y los de Xavi Hernández, pero todos esperan que haya goles y posiblemente también encontremos alguna polémica que los colegiados tendrán que solventar. El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Javier Arberola Rojas para que imparta justicia en este Almería – Barcelona correspondiente a la jornada 36 de la Liga EA Sports. Santiago Jaime Latre estará a los mandos del VAR, por lo que se convierte en el responsable de advertir y avisar a su compañero si alguna acción dudosa se le escapa para que vaya a revisarla a la pantalla que estará instalada en la banda del Power Horse Stadium.