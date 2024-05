Xavi: «Entiendo el enfado de Lewandowski, a mí tampoco me gustaba que me cambiaran»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la victoria por 2-0 ante la Real Sociedad en el que el equipo azulgrana recupera la segunda posición de la Liga. El técnico español alabó el encuentro de la Real Sociedad y no le importó que Lewandowski se enfadara cuando le cambió en los últimos minutos del partido.

«Siempre nos lo pone difícil la Real Sociedad. Siempre que nos enfrentamos a ellos están ordenadísimos, agresivos, no les generas peligro. No esperábamos la línea de cinco. Han estado muy bien. Hemos encontrado bien a la espalda y hemos generado alguna pero siempre nos complican. La Real me parece un equipazo. Es una victoria importante para nosotros. Hemos hecho un buen partido en general», comenzó el entrenador del Barcelona.

Sobre el penalti pitado en el descuento: «Me ha sorprendido que luego pitara penalti. Yo me quejaba de la segunda mano. No esperaba que ya lo pitaran». Xavi también quiso hablar del cambio de Lewandowski, que pareció no gustarle:»El cambio de Lewandowski ha sido por un tema táctico, poder presionar alto otra vez, y porque esta semana hay tres partidos»

«Necesitábamos un poco más de fuelle. Necesitábamos un poco más de piernas. Hemos hecho un esfuerzo muy grande y Robert ha hecho un trabajo muy bueno. Entiendo el enfado de Lewandowski, a mí tampoco me gustaba que me cambiaran», zanjó.

Los halagos de Imanol a Xavi

«Ya dije que no iban a encontrar uno como Xavi y menos mal que han rectificado. Sabíamos que iba a ser complicado. Les hemos puesto las cosas difíciles. Hemos tenido nuestras opciones. Con el 0-0 hemos tenido un par de situaciones de Becker. En el segundo tiempo cuando mejor estábamos, la clara de Brais. Si llegamos a acertar les hubiéramos hecho mucha pupa. Felicitarles y a pensar en el siguiente», comentó el entrenador de la Real Sociedad.

«Yo tenía muchas ganas de sacar los puntos aquí pero dentro de la tensión creo que soy un entrenador que intenta mantener la calma. Cuando preparas el partido, en la pizarra siempre sale muy bien. Me fastidia que el gol haya venido de un saque de banda que lo hemos hecho mal. Estábamos llevando bien el plan pero esa jugada del primer gol creo que no se debe dar. En el segundo tiempo hemos salido bien y hemos podido empatar», zanjó el entrenador vasco.