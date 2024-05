El antimadridista confeso Álex Baena, a un paso de fichar por el Barça

Álex Baena es uno de los jugadores que tiene el Barcelona en cartera para reforzar su centro del campo este próximo verano. El jugador del Villarreal, antimadridista confeso y que ha afirmado en algunas ocasión su deseo de jugar en el Barça, podría ser una de las cartas ganadoras de los culés ante la posibilidad de rebajar su elevado precio actual gracias a algún trueque con canterano de La Masía que gustan por Castellón.

En el Barcelona gusta mucho el perfil de Álex Baena, tanto a la cúpula culé como a la secretaría y cuerpo técnico, dado su rendimiento y estilo de juego, aunque el aspecto económico de su operación complica en cierta medida las opciones del conjunto blaugrana. Cabe recordar que Baena tiene contrato con el Alex Baena Barça hasta 2028, esta recta final de temporada y otras cuatro más. El conjunto groguet tiene bien amarrado al futbolista y su cláusula de rescisión no es precisamente liviana, sino que se sitúa en 60 millones de euros, un precio completamente prohibitivo para la caja de ahorros del presidente Joan Laporta.

A sus 22 años está tasado según Transfermarkt en 25 millones de euros pero tras su gran año en el Villarreal, donde ha jugado 43 partidos y ha repartido un total de 18 asistencias en tres competiciones, a lo que hay que añadir cinco goles. Su valor seguro se disparará este verano ante posibles compradores, aunque el Villarreal tiene la sartén por el mango y seguro que no rebajará la cantidad por uno de sus futbolistas más diferenciales.

«¿Mi cláusula? Yo creo que eso hay que hablarlo con Fernando Roig, pero que habrá que pagar los 60 millones de euros si quieren que me vaya», explicó el propio Álex Baena recientemente en una entrevista, donde detallaba el valor de su cláusula y que uno de sus grandes sueños por cumplir como futbolista es vestir los colores blaugrana: «¿A quién no le gustaría ir al Barça? Sería uno de mis mayores sueños como futbolista, es el mejor equipo del mundo, pero estoy en el club de mi vida y ojalá estar muchos años».

Álex Baena se la tiene jurada al Madrid

Pero el centrocampista es también conocido no sólo por su gran temporada, sino por ser uno de los futbolistas que protagonizó uno de incidentes más sensibles con el Real Madrid, con Fede Valverde, al que supuestamente le había dicho algo sobre su hijo, lo que desembocó en un puñetazo en el rastro al español en el túnel de vestuarios.

Sobre aquello, Álex Baena habló hace unas semanas dejando claro su antimadridismo. «Fueron meses muy duros personalmente. Me afectó en mi vida, en el fútbol y a mi familia. Ya sabemos como es la prensa de allí, el club, el que manda… Es lo que hay, es lo que me tocó sufrir, pero como he dicho es pasado», aseguró Baena, que añadía: «Se dijo una mentira, la usaron por lo que sucedió. Me dolió más por mi familia, que fue acosada por redes y por otros lados durante mucho tiempo. En el partido nos vimos y no pasó nada, jugamos como dos profesionales y asunto cerrado».

El Barcelona espera que el precio de Álex Baena puede ser reducido sustancialmente con la entrada en la operación de alguno de los jugadores de La Masía que persigue el conjunto amarillo. El Villarreal ya se ha fijado en el pasado en otros futbolistas de la cantera culé y hay algunos en dinámica del primer equipo que ya han despertado más que interés. Es por esto por lo que el club blaugrana piensa que tiene opciones de fichar a Baena este verano, un antimadridista confeso.