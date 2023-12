Valverde – Baena: reencuentro tras la polémica

Este domingo a las 21:00 horas se miden Real Madrid y Villarreal en el Santiago Bernabéu y no sólo será un partido que acostumbra a dar espectáculo, sino que será también el reencuentro de Fede Valverde y Álex Baena tras la polémica que protagonizaron hace más de medio año en el que el español recibió un puñetazo en el rostro por parte del uruguayo tras unas palabras que faltaron el respeto al jugador madridista. Con aquella historia ya enterrada, vuelve a verse sobre el terreno de juego y las cámaras apuntarán a cada duelo.

Fue un 8 de abril, un Real Madrid – Villarreal, también en el Santiago Bernabéu, que acabaría con triunfo de los castellonenses, cuando saltaba la noticia que rápidamente correría como la pólvora: Fede Valverde propinaba un puñetazo a Alejandro Baena. Los jugadores ya había pasado por los vestuarios, incluso se habían duchado, cuando el madridista impactaba un golpe con su puño al centrocampista amarillo a modo de respuesta a una fea provocación de éste, que nunca reconoció.

Aquel gesto, recurriendo a la violencia por parte de Valverde, jamás debe ser la respuesta a ningún tipo de provocación verbal. Aun así, el uruguayo no pudo contener la rabia ante las palabras que le había pronunciado Baena durante el partido que le descolocaron en un primer momento pero ante las que no respondió hasta el pitido final.

«Dime ahora lo que me has dicho en el campo sobre mi hijo», fueron las palabras que le dijo Valverde a Baena antes de golpearle el puñetazo a raíz de una frase que despertó la ira del jugador del Madrid, que no pudo contenerse. «Llora ahora que tu hijo no va a nacer», fueron las palabras que supuestamente pronunció el jugador del Villarreal, una frase que nunca reconoció pronunciar. En cualquier caso, Valverde se mostró arrepentido por su reacción violenta, tal y como transmitió su entorno. Pese a que inicialmente se especuló con las intenciones del futbolista de denunciar, ya que la Policía Nacional estuvo presente y tomó los datos del altercado que se originó.

Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO.

Esa misma noche, Baena publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirmaba estar «muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona», para sentenciar diciendo que «es totalmente falso que yo dijera eso». Aquellas fueron las últimas declaraciones al respecto del futbolista del Villarreal, que efectivamente no denunció los hechos y cerró carpeta.

Fede Valverde sí retomó aquella historia en una entrevista concedida a The Players’ Tribune donde pone de manifiesto lo que pensó aquel día tras las palabras de Baena: «Todo lo que quiero decir es que en una cancha de fútbol, puedes decirme lo que quieras, y no me va a molestar. Soy uruguayo, por Dios. Pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar. No como futbolista, sino como ser humano».

«Si hablas sobre mi familia, esto ya no es más fútbol. Ese día se cruzó una línea. ¿Debería haber reaccionado? Quizás no. Quizás tendría que haber vuelto a casa, a compartir una hamburguesa con mi hijo, comerme unos nuggets y a mirar dibujitos. Pero soy un ser humano, y a veces tienes que saber plantarte por vos mismo y por tu familia», reflexionaba Valverde, dolido porque los medios le describieron «como un tipo violento, se dijeron muchas mentiras que luego se probaron que no eran verdad».

Este domingo, varios meses después de lo sucedido, vuelven a verse las caras sobre el terreno de juego, con el golpe y aquellas palabras ya enterradas y en una situación deportiva muy diferente, con el Real Madrid en búsqueda del primer puesto del Girona y con el Villarreal anhelando una racha de victorias que le coloque más cerca de Europa que del descenso como están ahora.