Valverde le propinó un puñetazo a Baena después del partido por meterse con su hijo

Fede Valverde le propinó un puñetazo a Alejandro Baena después del partido entre el Real Madrid y el Villarreal que se saldó con victoria del equipo castellonense en el Santiago Bernabéu. Una vez que los jugadores ya habían pasado por los vestuarios y se habían duchado, el uruguayo le propinó un puñetazo al centrocampista del Villarreal en contestación a una provocación que recibió por parte de su rival durante el partido.

“Dime ahora lo que me has dicho en el campo sobre mi hijo”, fueron las palabras de Valverde antes de agredir a Baena. El jugador del Villarreal no descarta presentar una denuncia ante la Policía debido a la gravedad de los hechos. El pique entre ambos jugadores viene de lejos, concretamente de los octavos de final de la Copa del Rey. Aquel día, después de un encontronazo sobre el césped Baena le dijo a Valverde: «Llora ahora que tu hijo no va a nacer».

Desde entonces, el uruguayo no había olvidado esas palabras y decidió esperar a Baena al finalizar el partido en el Bernabéu. El acta arbitral elaborado por Alberola Rojas del partido no recoge el incidente producido al acabar el encuentro entre ambos futbolistas.