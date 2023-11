Fede Valverde se sincera sobre el incidente con Baena: «Ese día se cruzó una línea»

Fede Valverde ha recuperado su mejor versión como jugador del Real Madrid tras vivir momentos no tan buenos la campaña pasada, donde se vio envuelto en un desagradable episodio con el jugador del Villarreal Alex Baena. El futbolista uruguayo del cuadro madridista afirmó que «ese día se cruzó una línea».

«Repasando un poco mi vida, diría que he tenido tres días perfectos. El primero fue el día en que me vino a buscar el Real Madrid. El segundo fue el día en que nació mi hijo Benicio. Y el tercero fue el día en que nació mi hijo Bautista. Para ese tercer día perfecto, con mi familia tuvimos que pasar por un infierno. Quiero contarte esa historia. No soy uno que normalmente se abre mucho. Me gusta guardarme las cosas. Pero siento que necesito contarlo, porque sé que puede ayudar a algunas personas. Especialmente a tipos como yo, que se hacen los duros y prefieren guardarse el dolor para ellos mismos. Y para que sepas, hay muchos como nosotros en Sudamérica. Pero para contártela bien, tenemos que empezar desde el principio. Si voy a hablarte como el hombre que soy ahora, entonces tienes que entender el niño que fui», empezó afirmando Fede Valverde en una emocionante carta abierta.

«En abril, después de un partido contra el Villarreal, todo se fue a pique. Todo el mundo leyó los titulares. Todos saben los dos lados de “la historia”. No quiero volver a traer a la luz estas cosas horribles otra vez. Todo lo que quiero decir es que en una cancha de fútbol, puedes decirme lo que quieras, y no me va a molestar. Soy uruguayo, por Dios. Pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar. No como futbolista, sino como ser humano», afirmaba Fede Valverde sobre el episodio que ocurrió con Baena la temporada pasada.

«Si hablas sobre mi familia, esto ya no es más fútbol. Ese día se cruzó una línea. ¿Debería haber reaccionado? Quizás no. Quizás tendría que haber vuelto a casa, a compartir una hamburguesa con mi hijo, comerme unos nuggets y a mirar dibujitos. Pero soy un ser humano, y a veces tienes que saber plantarte por vos mismo y por tu familia», confirmó Fede Valverde en una entrevista en The Players’ Tribune.

Valverde se sincera

«Me dolió ver que los medios me describieran como un tipo violento, se dijeron muchas mentiras que luego se probaron que no eran verdad. Pero honestamente puedo decir que no me arrepiento de nada, porque me hizo crecer todavía más como persona, e hizo que nuestra familia estuviera más unida que nunca. Gracias a Dios, después de ese día negro, las cosas empezaron a mejorar», continuó el mediocentro uruguayo.

«Cuando mi esposa le dijo al mundo lo que estábamos viviendo, todo cambió para nosotros. Que mis compañeros y que los madridistas nos apoyaran como lo hicieron, es algo que nunca olvidaré. Tienen el respeto mío y de mi familia para siempre. Quizás erraba un pase, y ellos respondían cantando mi nombre. En el Bernabéu, donde las expectativas siempre son altísimas, esto ya es un pequeño milagro. Tener a 80.000 personas apoyándome de esa manera, en mi momento más bajo, se sentía como tener 80.000 abrazos», afirmó el jugador del Real Madrid.

«Después de un mes y medio de un infierno absoluto, recibimos la mejor noticia de nuestras vidas. Las ecografías estaban mucho mejor, y por suerte parecía que el embarazo estaba en condiciones de continuar. Por supuesto, para llegar a término fue un periodo increíblemente tenso. Hasta que finalmente pudimos tener a nuestro hijo en los brazos, no queríamos ni respirar. Pero gracias a Dios, en junio, nuestro hijo Bautista llegó al mundo», culminó sobre este asunto Fede Valverde.