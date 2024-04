Álex Baena se ofrece al Barça y vuelve a atacar a Fede Valverde

Álex Baena no pierde oportunidad alguna de cargar y criticar al Real Madrid en cuanto tiene un micrófono delante. La última vez, tras el encuentro que el Villarreal ganó de forma holgada ante el Rayo Vallecano (3-0) y que deja a los de Marcelino con alguna opción aún de entrar en Europa la próxima temporada. El centrocampista del equipo amarillo habló una vez terminado el encuentro y recordó el incidente que protagonizó junto a Fede Valverde la temporada pasada.

«No he vuelto a hablar con él. No quiero comentar nada. Es verdad que fueron unos meses muy duros personalmente. Ya sabemos cómo es la prensa de allí, el club y el que manda. Pero ya es pasado. Al final se dijo una mentira y me dolió más por mi familia, que fue acosada. Son momentos duros y ya es un tema olvidado. Es un tema cerrado», comentó el futbolista almeriense señalando directamente al Real Madrid y Florentino Pérez de que su acusación quedase en nada y desmintió la versión de Valverde, que denunció que Baena había lanzado un comentario ofensivo contra su hijo.

El jugador del ‘submarino amarillo’ confirmó que ha regresado a las redes sociales pero que aún no se encuentra cómodo con ciertos comentarios. «He vuelto a las redes, pero están los típicos tontos que se ocultan detrás de una pantalla», dijo en una entrevista concedida a la Cadena SER.

Baena y su deseo de jugar en el Barça

Baena también analizó su futuro una vez termine la presente temporada, consciente de que le van a llegar ofertas para abandonar el Villarreal. Uno de los clubes que ya suenan como posible destino del almeriense es el FC Barcelona. «¿A quién no le gustaría? Jugar en el Barcelona es uno de los mayores sueños. Es de los mejores clubes del mundo. A cualquier jugador del mundo le gustaría jugar en el Barcelona», se dejó querer sin ningún tipo de tapujo el joven centrocampista.

Aunque rápidamente se apresuró a matizar sus palabras y a resaltar lo feliz que está en el equipo castellonense. «Pero estoy en el club de mi vida y también estoy contento de estar aquí. No nos ha llegado nada ni a mí ni a mi entorno. Estamos centrados en acabar bien la temporada», admitió aunque el mensaje a Joan Laporta y Deco ya estaba lanzado.

Baena también puso precio a su posible salida. «Tengo una cláusula de 60 millones de euros. Yo creo que eso hay que hablarlo con Fernando, pero yo creo que tendrían que pagar los 60 si quieren que me vaya», zanjó el jugador consciente de que la propiedad del Villarreal no le dejará salir si no es a cambio de lo que marca su cláusula ya que Fernando Roig no suele sentarse a negociar con clubes grandes la venta de ningún jugador.

La pelota ahora queda en el tejado del FC Barcelona que ya conoce el precio que tendrán que pagar si quieren que Baena forme parte de la plantilla de Xavi Hernández la próxima temporada. Con las continuas lesiones de Gavi y Pedri y la edad que comienza a tener Gundogan, lo normal es que Deco intente reforzar la línea medular del club culé.