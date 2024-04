La confesión más viral de Valverde sobre la tanda de penaltis de Mánchester

La épica tanda de penaltis que permitió al Real Madrid dejar en la cuneta al vigente campeón de Europa, el Manchester City de Pep Guardiola, y avanzar hasta las semifinales de la Champions League aún colea entre los madridistas. Algunos jugadores blancos, como es el caso de Fede Valverde, han desvelado ciertos detalles de cómo se decidieron los lanzadores que consiguieron el pase gracias también a la gran actuación de Lunin.

El uruguayo, para sorpresa de todos, no se encontró entre los que ejecutaron desde los once metros. De los futbolistas que quedaban en el césped, sin duda, era uno de los más fiables debido a su gran golpeo de balón, demostrado en tantas y tantas ocasiones. Sin ir más lejos, fue el autor del tercer tanto en el Bernabéu en el partido de ida tras una preciosa volea.

Valverde reconoció que estaba en la lista de elegidos por Ancelotti para lanzar, pero que no se encontraba en condiciones físicas ni mentales de hacerlo y decidió dejar el turno a otro compañero. «Si uno no se siente bien, no va a ser menos futbolista por decir la verdad. Y creo que en ese momento también hay que sacarse ese orgullo y ese ego, y si no estoy preparado para este momento se lo dejo a otro compañero», admitió el centrocampista del Real Madrid.

La entrega de Valverde

Sin duda, el esfuerzo físico al que estuvo sometido el uruguayo durante los 120 minutos de partido fue enorme y eso le pasó factura al término del mismo. Su posición en el campo es de las más sacrificadas y su entrega en todo momento está fuera de toda duda, por ello, Valverde desveló que en su vida «había jugado un partido tan agotador. El no tener la pelota y defender la mayoría del tiempo siempre cerca de tu arco te genera un cansancio extremo y te hace vivir el fútbol de otra forma, pero gracias a Dios se pudo clasificar», dijo en una entrevista concedida a ESPN Uruguay.

El charrúa también se refirió a la capacidad del Real Madrid de sobrevivir a eliminatorias que parecen desfavorables pero que finalmente sacan adelante, como ocurrió durante la Champions League de 2022, cuando consiguieron remontar ante el PSG, Chelsea y Manchester City para acabar ganando la Decimocuarta en París. «Por el escudo más que nada, porsiempre estar peleando y saber que siempre hay que confiar hasta lo último, que se puede contra cualquier rival; siempre el Madrid es el Madrid y lo hemos demostrado en esta Champions», presumió Valverde.

Además, solo tuvo palabras de elogio y admiración para su entrenador, Carlo Ancelotti. «Para mí es la persona más importante que tengo hoy por hoy dentro del fútbol; no solamente por todo lo que me brinda a mí a nivel de fútbol, sino por todo lo que me brinda a nivel humano, siempre preguntando si yo y mi familia estamos bien; eso es lo más importante», comentó el uruguayo sobre la cercanía que el técnico italiano siempre ofrece a sus futbolistas. Sin duda, una de las parcelas más importantes dentro de un vestuario y de las que mejor domina el entrenador del Real Madrid.