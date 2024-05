El desplante de Joan Laporta a su equipo femenino que indigna al barcelonismo

La afición del Barcelona está realmente indignada con Joan Laporta. Y con razón. El equipo femenino se proclamó hace una semana campeona de la Liga F y fue este viernes cuando recibió el título de campeonas en el estadio Johan Cruyff ante su gente. 6.000 personas se agolparon en las gradas del estadio de la Ciudad Deportiva, pero el presidente azulgrana no estuvo arropando y celebrando junto a sus jugadoras el que era el quinto trofeo doméstico en los últimos cinco años.

El Barcelona femenino ha dominado con puño de hierro la Liga F durante esta temporada. Ningún equipo, incluso ni el Real Madrid, que va mejorando año a año, ha podido hacerle sombra a un equipo que ha ganado la liga por quinto año consecutivo. Este viernes, el conjunto azulgrana se enfrentaba al Athletic Club, siendo el día donde iban a recibir el trofeo de campeonas.

Joan Laporta siempre ha declarado y ha manifestado la importancia del equipo femenino para el club, pues es de las pocas secciones que está cumpliendo con creces los objetivos de la entidad culé. Pero esa relevancia no se ha manifestado en el apoyo del presidente, que decidió no acudir a ver a sus jugadoras levantar el trofeo frente a su gente, frente a su afición que acudió al estadio Johan Cruyff.

El Barça levantó su noveno título de Liga. El alirón se produjo una jornada antes frente al Granada, por lo que Joan Laporta tuvo tiempo para planificar su agenda y acudir al estadio Johan Cruyff para apoyar a sus jugadoras, pero se ausentó y el desplante despertó la indignación de todo el barcelonismo. El presidente no estuvo (o no quiso estar, o no pudo), pero la realidad es que esta ausencia despertó la indignación de la parroquia culé. El que tampoco estuvo para entregar el trofeo de campeonas fue Pedro Rocha, presidente de la RFEF. En su lugar acudió Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana y vicepresidente de la RFEF.

Una celebración sin Laporta

Sin Laporta en las gradas, Alexia Putellas, como capitana del equipo, cogió el micrófono para agradecer al público su apoyo. Un apoyo que no fue secundado por el presidente culé: «Tenemos aquí la novena Liga del club, la quinta consecutiva. Una de las claves de este equipo es no dar nada por hecho nunca. No dar hecho cualquier resultado hasta que no termina el partido».

Y ya lo decía Alexia, el equipo femenino está teniendo un ciclo glorioso. Eso es una realidad. Quizás la única sección, que por ejemplo, está cumpliendo este año. El equipo de fútbol se ha quedado a cero esta temporada y el de baloncesto ha quedado apeado de la Final Four. El de fútbol sala también perdió la final de la Champions ante el Palma Futsal. Ni con esas, ni siendo de los pocos equipos ganadores, fue suficiente para Laporta para acudir a la celebración.

«Creo que eso es lo que nos está haciendo marcar este ciclo tan ganador que seguirá por muchos años. Lo damos todo cada día, en cada entrenamiento. No podemos hacerlo solas. Se lo agradezco a todos los trabajadores. Sabéis que quedan dos finales. Vamos a por todas. Os esperamos en Zaragoza y en Bilbao. ¡Vamos a por los cuatro títulos, lo daremos todo!», dijo la capitana.