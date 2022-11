Homenaje a las leyendas del deporte español en los Premios Ciudad de la Raqueta y María de Villota

La gala de Premios Ciudad de la Raqueta y Premios María de Villota volvió a ser un éxito. La Ciudad de la Raqueta volvió a albergar el evento, un año más, celebrado el martes 8 de noviembre como un gran homenaje a algunas de las grandes figuras del deporte español. Paco Gento in memoriam y la familia Gento-Llorente fueron los grandes protagonistas de un acontecimiento en el que también se llevaron un galardón José Luis Arilla, la selección española de waterpolo femenino o el comunicador Matías Prats.

Javier Martí, CEO de Ciudad de la Raqueta, resaltó durante su alocución de apertura de la gala el papel fundamental de los distintos deportistas e iniciativas premiadas como pioneros en el mundo del deporte: «Sin las personas que se deciden a emprender, a ser pioneros, no hubiera sido posible que el nivel del deporte español hubiera llegado dónde lo ha hecho». Solidaridad, formación, ilusión, resiliencia, voluntad y esfuerzo son algunos de los valores que ha destacado Martí sobre los premiados.

Por su parte, Emilio de Villota recordó los inicios de los premios María de Villota y las palabras de la piloto «lo que de verdad importa es ser nuestra mejor versión, a pesar de las circunstancias, sacar lo mejor de uno mismo». «Todos los premiados han mostrado su mejor versión», añadió.

La saga familiar de los Gento-Llorente son un ejemplo único a nivel mundial de éxito deportivo desde hace más de medio siglo y en primera línea tanto en el fútbol como en el baloncesto. Hasta diez miembros de la familia, encabezados por el legendario Paco Gento, han jugado al más alto nivel y completado un palmarés de auténtico vértigo, con ‘copas de Europa’ y medallas olímpicas incluidas en el palmarés familiar.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, fue el encargado de entregar el premio. Durante su intervención, destacó la importancia de fijarse en el pasado para valorar el presente. «Gento fue uno de los primeros valedores del significado del Real Madrid y de sus valores, que son los pilares en los que se basa el equipo en su día a día», declaró.

Finalmente, José Luis Llorente agradeció el premio otorgado a su familia. Destacó el ímpetu de María de Villota por descubrir, por explorar lo inexplorado e ir hasta los límites, con generosidad. «Cada vez que se recibe un premio hay que pensar si le corresponde recibirlo. En este caso, es indudable: Paco Gento fue un genio, fue el germen de nuestra dedicación, provocó la pasión en nosotros».

Junto a la familia Gento-Llorente, que asistió casi al completo al evento, los focos estuvieron puestos en la selección española de waterpolo, el combinado nacional femenino más laureado del deporte español y que recibió el Premio María de Villota en la categoría de Hazaña Deportiva. La selección amplío un ciclo deportivo de éxitos sin precedentes en España con la medalla de oro en los Campeonatos de Europa de este verano. Desde los JJOO de 2012 disputados en Londres, la selección que dirige Miki Oca no se ha bajado del podio. Oca, que recogió el Premio en nombre de todas las generaciones de grandes jugadoras que han hecho posible este extraordinario palmarés aseguró que «Es un honor y algo realmente impresionante estar ante tantas grandes figuras del deporte».

Dani Caverzaschi y Martín de la Puente, que asistió a la gala de entrega de los Premios, tras su triunfo en el Master mundial de Tenis en Silla de Ruedas, recibieron el Premio Especial Ciudad de la Raqueta mientras que Matías Prats fue reconocido en la modalidad de Comunicación, galardón que recogió su hijo, Matías Prats, quien valoró durante su intervención su papel como amante del deporte y del tenis en particular, más allá de su faceta periodística.

Estudiantes y la San Silvestre Vallecana

El Club Baloncesto Estudiantes, que celebra esta temporada su 75 Aniversario y la San Silvestre Vallecana recogieron los galardones en las categorías de Institución Deportiva y Evento Deportivo. Tanto el Estudiantes como la San Silvestre forman parte del imaginario deportivo de generaciones de aficionados al baloncesto y el atletismo.

Quirón Salud, el programa Creamos Oportunidades que impulsa la Fundación Mahou San Miguel y José Luis Arilla y Julio Alegría completaron el palmarés de unos galardones que han alcanzado un extraordinario momento de madurez.

A la Gala asistieron numerosas personalidades del mundo del deporte y de la sociedad de la Comunidad de Madrid. Entre los asistentes, estuvieron el presidente de la Federación Madrileña de Tenis, Tati Rascón; el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado; la ex tenista Virginia Ruano; el ex jugador de baloncesto Fernando Romay y el ex futbolista Emilio Butragueño. Además, han asistido, en representación de las instituciones madrileñas, Alberto Tomé, viceconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid; Alicia Martín, directora general de deportes del ayuntamiento de Madrid, y Borja Carabante, delegado del área de gobierno de medio ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Palmarés completo

IX PREMIOS MARÍA DE VILLOTA

• PREMIO TRAYECTORIA DEPORTIVA: A Francisco Gento López In Memoriam y familia Llorente-Gento

• PREMIO HAZAÑA DEPORTIVA: Selección Española femenina de Waterpolo

XI PREMIOS CIUDAD DE LA RAQUETA

• PREMIO TRAYECTORIA TENIS. José Luis Arilla López

• PREMIO TRAYECTORIA PÁDEL: Julio Alegría Artiach

• PREMIO EVENTO DEPORTIVO: San Silvestre Vallecana

• PREMIO INSTITUCIÓN DEPORTIVA: Club Baloncesto Estudiantes

• PREMIO EMPRESA DEPORTIVA: Quirón Salud

• PREMIO SOLIDARIDAD: Programa Creamos Oportunidades, de la Fundación Mahou San Miguel

• PREMIO COMUNICACIÓN DEPORTIVA: Matías Prats Luque

• PREMIO ESPECIAL CIUDAD DE LA RAQUETA: Daniel Caverzaschi y Martín de la Puente