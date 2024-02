Es tiempo de cambios en el tenis masculino profesional y Carlos Alcaraz y Jannik Sinner lideran este asalto de los jóvenes al trono que mantiene, por el momento, Novak Djokovic. La evolución de la nueva camada es clara y en el tercer lugar de estos imberbes opositores al centro del tenis mundial se encuentra un Holger Rune que, al contrario que sus homólogos Alcaraz y Sinner, no sale de la espiral que combina grandes resultados con decepciones deportivas, y que al mismo tiempo suma episodios de inestabilidad que, en última instancia, le han llevado a despedirse de los dos entrenadores con los que empezó el año… escasas semanas después de haber comenzado juntos.

Compañero de generación de Carlos Alcaraz –ambos nacieron en 2003– el ranking ATP coloca a Holger Rune en una más que meritoria séptima posición, pero su proyección parece haber quedado atrás en comparación con la de otros grandes jóvenes, a la vez que su imagen se ve cuestionada por su actitud en las pistas en muchos partidos y por las decisiones tomadas en su entorno, que han acabado con su relación con dos de los entrenadores más reputados del circuito en cuestión de días.

Rune busca un salto para 2024 y para él, le acompañaban desde las primeras citas del año una pareja de entrenadores de máximo calado. Boris Becker, campeón de seis títulos de Grand Slam, uno con apenas 17 años –Wimbledon 1985– y ex entrenador de Novak Djokovic, continuaba el trabajo que ambos fraguaron a final de 2023 con vistas a seguir escalando en el ranking ATP. Junto a él, Holger se hizo también con los servicios del suizo Severin Luthi, uno de los clásicos preparadores de Roger Federer durante la prolífica carrera deportiva del legendario tenista helvético.

Después de comenzar la temporada 2024 en Brisbane, con una final, en la que cedió ante Grigor Dimitrov, la primera decepción de Holger Rune llegaría en el Open de Australia, torneo en el que tenía puestas muchas expectativas, pero en el que se despediría en la segunda ronda ante Arthur Cazaux, número 122 del ranking ATP.

Las consecuencias no se harían esperar y el 31 de enero, se anunciaba la separación entre Holger Rune y su flamante nuevo entrenador, Severin Luthi, quien se justificaba por «falta de tiempo» para dejar de ser el técnico del prometedor tenista danés. La madre del jugador, Aneke Rune, siempre pendiente de las evoluciones de su hijo en el tenis, habló de este adiós en el medio Ekstrabladet. «El momento no era el adecuado para Severin, podía viajar pocas semanas y eso no ofrecía la continuidad que mi hijo necesita».

Holger Rune, con su madre y sus entrenadores a comienzo de 2024.

Boris Becker rompe con Rune

Sólo unos días después, Holger Rune también se despide de su otro reputado entrenador. Boris Becker, con el que había iniciado una relación profesional en octubre, también decía adiós a su cargo, mediante el siguiente comunicado. «Me gustaría informarles que dejaré el cargo de entrenador jefe de Holger Rune con efecto inmediato. Comenzamos esta asociación con el objetivo inicial de llegar a las Finales ATP a finales del año pasado, pero en el futuro me di cuenta de que para que esto fuera exitoso, necesitaría estar disponible para Holger mucho más de lo que puedo.

«Debido a responsabilidades profesionales y privadas, ahora no puedo darle a Holger lo que necesita. Le deseo lo mejor y siempre seré su fan número uno. Realmente aprecié este viaje juntos», completó Boris Becker, en el texto en el que confirmó el fin de su etapa como entrenador de Holger Rune.

Rune saca pecho tras el cambio

La nota de Becker dejaba entrever que la decisión de dejar la relación había sido suya, pero Holger Rune, aprovechando su fichaje por la agencia de representación IMG, daba sus impresiones sobre lo sucedido. «Tengo grandes ambiciones y grandes objetivos, necesito gente a mi alrededor que tenga la misma visión y personas en las que pueda confiar para lograr mis objetivos. Necesito gente que me conozca y que pueda estar ahí todo el tiempo. Me da seguridad y alegría en un mundo con entornos y condiciones que cambian cada semana. Me gustaría agradecer a todos los involucrados en el proceso, Lars, Boris, Severin, os quiero”, comentó, en un comunicado, haciendo ver que él tampoco quería continuar con sus entrenadores actuales.