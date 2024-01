El favor de Sinner a Alcaraz que evita su caída en el ranking ATP

El final del Open de Australia trae consigo la actualización del ranking ATP, donde, como se podía prever, el gran beneficiado es Jannik Sinner, aunque no tanto en cuanto a una subida en la clasificación –continúa como número 4–como en lo que al aumento de puntos se refiere. El flamante campeón del primer Grand Slam de la temporada no sólo se acerca a los tres primeros, dejando clara su candidatura futura al número uno, sino que, además, indirectamente echó un cable a Carlos Alcaraz para que este se mantenga en su posición.

Huelga decir que el rendimiento de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2024 no ha sido el esperado, debido a su derrota en cuartos de final del torneo disputado en Melbourne. Las expectativas para con el tenista español eran máximas y su oportunidad de asaltar el número uno del ranking ATP, teniendo en cuenta su ausencia por lesión en 2023, se mostraba más que atractiva, pero el tropiezo con Zverev le acabó poniendo incluso en riesgo de perder el nº2 del ranking ATP, algo que ha evitado… gracias a Jannik Sinner.

Y es que la remontada del tenista italiano, buen amigo de Alcaraz, en la final del Open de Australia 2024 impidió que Daniil Medvedev se alzara con su segundo título de Grand Slam y con el número dos de Carlos Alcaraz. Un triunfo del ruso hubiera repercutido en el bajón del murciano hasta el nº3 de la ATP, pero la victoria de Sinner dejó, en cierta medida, las cosas en su sitio, amén de apretar si cabe más el ranking por parte de un Big4 que parece consolidado tras este Open de Australia.

Ranking ATP tras el Open de Australia

La actualización del ranking ATP del lunes 29 de enero deja la clasificación con Novak Djokovic aún como número uno, pese a perder la friolera de 1.200 puntos con respecto al año pasado, en el que quedó campeón del Open de Australia. Nole fue eliminado por Sinner en semifinales, aunque se mantiene en lo más alto del ranking con 9855 puntos.

Justo por detrás aparece Carlos Alcaraz, que ya sabía que podría recortar a su gran rival en caso de que este no ganara el Open de Australia. El objetivo, que era el título y el número uno, no está cumplido, pero después de ceder en cuartos de final, las consecuencias a nivel ranking no son para nada graves, con 9255 puntos que le dejan cerca de Djokovic, aunque en los próximos meses Alcaraz defiende muchos más puntos que el balcánico.

En la tercera posición aparece Daniil Medvedev, finalista del Open de Australia 2024, con 8765 puntos. El ruso se coloca cerca de Carlos Alcaraz pero perder ante Jannik Sinner en una épica final en la que se vio, como ante Rafa Nadal en 2022, con dos sets a favor, le impide dar el salto al número dos del mundo.

Medvedev también tiene muchos puntos que defender en las próximas semanas, por lo que su tercera posición corre riesgo ante la progresión del nuevo campeón de Grand Slam, un Jannik Sinner que suma 8310 puntos en el ranking ATP, con los 2000 (+1820) de un Open de Australia 2024 que supone su salto definitivo al estrellato del tenis.

La caída de Rafa Nadal en el ranking ATP

Como era de esperar, Rafa Nadal pierde, ya de manera oficial, los 45 puntos correspondientes a la segunda ronda cosechada en el Open de Australia 2023 y vuelve a caer por debajo de los 600 mejores tenistas del mundo en el ranking ATP. El puesto 638 es el nuevo ‘hogar’ de Nadal en la clasificación, a la espera de que pueda confirmar su regreso al circuito, que se espera en el torneo de Doha, del 19 al 24 de febrero.