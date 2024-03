El hijo de Rafa Nadal tiene un secreto que decepciona a sus fans: no es como Rafa

El 7 de octubre de 2022 vino al mundo Rafael Nadal Perelló, el primer hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló, que actualmente ya tiene más de un año. El pequeño ha pasado por un proceso de crecimiento notable, que se ha acrecentado de cara a la opinión pública ya que la baja de Nadal por lesión del tenis profesional ha hecho que no veamos a la familia en los torneos, como tampoco a él. En su primera aparición en Australia, Rafa Nadal apareció acompañado de su mujer y su hijo, sobre el que se ha sabido su secreto mejor guardado.

Y es que, con poco más de un año de edad, el pequeño Rafael ya luce una raqueta junto a él. Es una a su medida, por supuesto, pero también el mejor juguete que podía tener el primogénito de un 22 veces campeón de Grand Slam. Con Rafa Nadal muy ocupado entre entrenamientos, eventos y preparación, es su mujer, Mery Perelló, la que pasa la mayor parte del tiempo con el pequeño.

En uno de los entrenamientos de Rafa Nadal, que tuvo lugar en la pista central del torneo de Brisbane, se produjo la salida a la luz de uno de los secretos mejor guardados del pequeño Rafa Nadal Jr. El hijo de Nadal coge su raqueta con orgullo, pero no lo hace con la mano izquierda, la dominante del padre en lo que al tenis se refiere, si no que es con la derecha con la que sostiene esta simulación, por supuesto, marca Babolat, del ‘arma’ con el que su papá lleva ajusticiando a sus rivales durante casi dos décadas en el tenis profesional.

El hecho de que el hijo de Rafa Nadal sea diestro y no zurdo ha provocado reacciones en las redes sociales, donde además de destacar el gran crecimiento del pequeño, no han dejado pasar el detalle de que, al menos hasta que empiece a entrenar y basándonos en la lógica, Rafa Nadal Jr no podrá seguir los pasos de su padre en las pistas de tenis, en lo que a la mano dominante se refiere.

El hijo de Rafa Nadal con su madre, Mery Perelló

Rafa Nadal es diestro como su hijo

Sin embargo, y teniendo en cuenta que cualquier especulación es poca con un niño de apenas un año, aún puede haber solución a este problema de la mano con la que el hijo de Rafa Nadal sostiene la raqueta. Y es que el propio Rafael Nadal Parera, es diestro.

Esto es algo que muchos ya saben pero que otros tantos alucinarán al leerlo, después de haber visto durante años como Nadal sostiene con la mano izquierda su raqueta y con ella ha logrado títulos como Roland Garros, conquistado en 14 ocasiones, Wimbledon, Open de Australia o el US Open.

Cuando era pequeño, Rafa Nadal, entrenado por su tío Toni Nadal, golpeaba tanto la derecha como el revés a dos manos, pero llegó un momento en el que tuvo que elegir, ya que ningún tenista masculino entre los mejores lo hacía así. Fue entonces cuando tanto él como su entrenador llegaron a la conclusión de que tenía más precisión y potencial con la mano izquierda, en un momento que, sin saberlo, comenzó a labrar la leyenda de uno de los mejores tenistas de la historia.