Al guardameta del Athletic le molesta que haya runrún en la grada aún cuando hace las cosas bien. Iago Herrerín cree que lo que a él se le critica, a Ter Stegen o a Neuer se les aplaude.

El guardameta del Athletic cumplirá frente al Atlético de Madrid cien partidos con el conjunto vasco, cifra a la que llega molesto por los murmullos de la grada. A Iago Herrerín no le gusta que se le critique por su juego con los pies ya que eso es lo que otros aplauden de Neuer o de Ter Stegen.

Cuestionado en rueda de prensa por los reproches escuchados en San Mamés, Herrerín ha respondido: “Cuando llego al vestuario y nadie me dice nada significa que ya me conocen. Lo que me hace gracia es que a la gente le extrañe un recorte o un pase. Siempre digo, el runrún házmelo cuando fallo un pase o algo, no cuando lo hago bien. Si ese pase lo hacen Neuer o Ter Stegen son top, si lo hago yo es arriesgado y me la juego mucho con los pies. No soy un incomprendido. Soy como soy, hay veces que gustará más y otras que menos”.

Herrerín respondía hace unas semanas a los haters que le llaman gordo

“La semana anterior había hecho un buen partido y todo el mundo calladito, no pasaba nada. En ese partido pierdes y todo el mundo se pone a hablar. Y en el siguiente partido contra el Huesca de repente parece que has adelgazado 15 kilos en una semana. Me harta un poco porque hay gente muy pesada con este tema“, dijo recientemente Iago Herrerín en una entrevista en La Tribuna del Athletic.

El vasco hace así referencia a los comentarios que recibe a través de las redes sociales: “Es muy sencillo ponerse la cara de otro o un perfil falso y empezar a insultar, a menospreciar o a criticar“. “En el fútbol, en España la gente es un poco ignorante en ese sentido. Vas a otros países, como en Inglaterra, y hay muchísimo más respeto por los contrarios y por los jugadores. Pero cuando encima lo hace tu propia afición te da mucha rabia“, reconocía el guardameta del Athletic Club.

“El día que alguien me esté llamando gordo, le invito a Lezama a que se venga conmigo a entrenar“, proseguía. “He tenido que ver en un campo hasta que uno me dijera que me peinase y era calvo. La gente tiene que mirar su ombligo. Hay gente que me ha dicho lo del tema del peso, que ha venido a Lezama, me ha visto y me ha dicho ‘joe, es que pareces enorme y luego no eres tan grande”, concluyó Iago Herrerín.

Iago Herrerín es titular indiscutible con el Athletic

Volviendo a su última rueda de prensa, el guardameta de 31 años se ha ganado la confianza tanto de Berizzo como de Garitano, convirtiéndose en titular tras la salida de Kepa. Precisamente, Herrerín ha sido preguntado por el ahora portero del Chelsea y la polémica que surgió cuando éste se negó a ser sustituido por Sarri: “Si me pasase a mí saldría del campo y dentro me pegaría con el vestuario, fue un malentendido, no tiene maldad de nada”.