Este viernes se cumplen 25 años del asesinato de Aitor Zabaleta en el Vicente Calderón. Su hermano Iker, de profesión cocinero, ha decidido conceder una extensa entrevista en la que se sincera de tal manera que carga abiertamente contra el Atlético de Madrid de manera muy dura.

«El Atlético se portó como un club de hijos de la gran p*** y de ratas sarnosas. De hijos de perra que permitían a esa morralla tener locales en su estadio. Conozco gente del mismo equipo que tenía miedo de ir al campo por esos hijos de p***. Decían que era gente peligrosa y ellos eran los putos reyes. Al menos, por ley tuvieron que limpiar sus cloacas un poco», dice en la citada entrevista para Noticias de Gipuzkoa un Iker para el que tampoco fue una sorpresa el ‘Caso Jimmy’, muy similar al de su hermano: «Lo vivimos igual. Sabíamos lo que iba a pasar. La ley y la justicia no son iguales para todos. Si eso pasa aquí, habría 200 detenidos. Pero pasó en Madrid, otra vez».

Insiste en su discurso contra los grupos violentos en el mundo del fútbol: «A mí lo que me hace gracia es que se cataloguen partidos de fútbol como de alto riesgo. Alto riesgo es ir a Gaza, Palestina, Siria, Ucrania… Tenemos asimilado como algo normal que declaren un partido normal como de alto riesgo. Esta banda de impresentables que vienen sin entrada, que se vayan por ahí. Que no van ni al partido, ni lo oyen por la radio, van a joder la ciudad y se piran. Si la Policía sabe a lo que van y quiénes son sus líderes… Según entran en tu provincia, les mandas de vuelta. Ni libertad ni nada, es un criminal que sólo va a fastidiar a tu ciudad y tu pueblo. Media vuelta y punto. Si todos saben quiénes son los conflictivos de sus clubes, en Madrid también. Si no quieren, no tiran ni una cerilla».

«El juicio y la sentencia, una farsa»

Por otro lado, recuerda a su hermano, una persona especial y con estrella: «Yo siempre he defendido que Aitor Zabaleta somos un poco todos. El hincha sano, animador, con el sombrero, que podía ser cualquiera de nosotros y que nos podía haber tocado la maldita lotería esta». Reconoce que fue muy difícil superar la muerte de su hermano: «Afortunadamente, hemos sido siempre una familia muy unida. Sobre todo los de casa, pero también con la familia de mi madre y de mi padre, que han estado muy unidos. Y eso formaba una base muy potente. La sociedad, tanto deportiva, como en general de Euskadi y de España, nos han ayudado mucho. Y que encima se pusiera a la grada el nombre de Aitor Zabaleta fue una puta pasada. Nos pidieron permiso y ahí está para siempre».

En cualquier caso, Iker no quedó nada satisfecho con la sentencia del asesino: «Me pareció una farsa el juicio y otra farsa la sentencia. Eran una banda organizada. Tenían precedentes políticos. Todo estaba mezclado, no era una cuestión de que este club me daba rabia. Era la Real, un equipo vasco, una cuestión totalmente política. Si aquí por echar una piedra estabas detenido y te metían la porra por el culo, allí matas a alguien y se van todos de rositas. Armados todos con cuchillos, barras, bates y la hostia. Habían quedado para matar y no hemos conseguido demostrar de ninguna de las maneras que actuaban como una organización armada. No nos sentimos ni escuchados».