Hallan muerto en una cuneta a Jesús Iván Mercado, joven promesa del boxeo de 21 años

El mundo del boxeo está conmocionado y de luto tras confirmarse la trágica muerte de Jesús Iván Mercado Cabrera, un joven mexicano de tan solo 21 años que era considerado una de las grandes promesas del deporte en su país. Su cuerpo fue hallado sin vida en una cuneta y la noticia ha generado una profunda consternación, ya que Jesús Iván Mercado tenía programada una pelea en los próximos días en México.

También conocido como Rafaguita, el joven boxeador fue encontrado muerto en la cuneta de la carretera al golfo de Santa Clara, en la zona desértica ubicada en la frontera entre Sonora y Baja California. El cuerpo apareció envuelto en una sábana y atado con una cinta de embalaje. La familia había denunciado su desaparición tres días antes, y tras hacer las pertinentes pruebas al cadáver, los forenses confirmaron que se trataba de él. El púgil tenía programado un combate el 27 de septiembre ante Adrián Ruiz en el gimnasio Juan Francisco Estrada en Hermosillo, en Sonora.

Llego para entrenar, 🥊término ejecutado y “encobijado” El joven boxeador mexicano, Jesús Iván Mercado Cabrera, de 21 años originario de Nogales, fue encontrado sin vida el 15 de septiembre de 2025 en San Luis Río Colorado, #Sonora La joven promesa del boxeo QEPD #México… pic.twitter.com/4pi3fzC7kK — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) September 17, 2025

Luto por Jesús Iván Mercado Cabrera

Las autoridades informaron que el cuerpo de Mercado, identificado gracias a varios tatuajes, fue encontrado con señales de manipulación, pero no se observaron signos visibles de violencia externa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió una investigación. La aparición de su cuerpo en una cuneta ha levantado sospechas y generado preocupación, ya que no se trata únicamente de una pérdida relacionada con el mundo del deporte, sino otro asesinato que refleja la vulnerabilidad a la que están expuestos muchos jóvenes en el país.

La reacción en el ámbito deportivo no se ha hecho esperar. Compañeros de profesión, entrenadores y promotores han manifestado su tristeza a través de mensajes en redes sociales, recordando a Jesús Iván Mercado como un joven disciplinado y humilde con ganas de triunfar en los cuadriláteros. La noticia también ha trascendido a nivel internacional, con medios especializados en boxeo dedicando espacios para despedir a un talento que prometía dar grandes alegrías al deporte mexicano.