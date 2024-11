Escándalo en el voleibol estadounidense por una jugadora trans que golpea la pelota a 130 km/h

El voleibol universitario en Estados Unidos ha desatado un gran revuelo que va más allá del deporte, con San José State en el ojo del huracán. Todo se debe a la participación en el campeonato de Blaire Fleming, una jugadora transgénero, que ha generado un debate sobre igualdad, inclusión y seguridad en el citado equipo femenino.

El conflicto estalló cuando la segunda entrenadora Melissa Batie-Smoose fue suspendida tras presentar una denuncia donde acusaba a la universidad de trato preferencial hacia Fleming. Según Batie-Smoose, la ventaja física de Fleming compromete la seguridad de sus compañeras.

La técnico asistente también denunció un incidente en el que Fleming, junto con Malaya Jones, de la Universidad Estatal de Colorado, habrían conspirado para atacar a una de las capitanas, Brooke Slusser, con potentes remates durante un partido.

Por su parte, Slusser aseguró que Fleming ha lanzado remates a velocidades de hasta 130 km/h, lo que representa un riesgo para la integridad de las jugadoras rivales y sus propias compañeras de equipo, quienes incluso evitan jugar directamente con ella por temor a lesiones.

Look at the power and height of this Male Player Blaire Fleming – from today’s Iowa Hawkeyes vs. San Jose State women’s volleyball game.

Is it fair for these women who have worked so hard to be dominated by a mediocre male player? @NCAAVolleyball @icons_women @WomenAreReals… pic.twitter.com/sk8Bpg13Aq

— Beth Bourne (@bourne_beth2345) September 6, 2024