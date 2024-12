Guardiola se queda sin defensa: se queja de una plaga de lesiones y pierde con un equipo de 690 millones

Siete derrotas en los últimos diez partidos. Este es el balance de Pep Guardiola con el Manchester City. Tras ser derrotado en casa de la Juventus (2-0), los cityzens siguen en caída libre. Cuesta abajo y sin frenos. En la Champions League, los skyblues están al borde de la zona de eliminación. Vigesimosegundos con ocho puntos, a una unidad del PSG, que es el primer equipo fuera de los puestos de play-in. En la Premier League, el vigente campeón es cuarto, también a ocho puntos del Liverpool, el líder. ¿La culpa de estos malos resultados? Una plaga de lesiones, o eso piensa Pep.

«La solución a nuestros problemas es que tienen que devolverme a mis jugadores. Cuando los recuperaremos, lo haremos. Desafortunadamente, por ahora, eso no es posible ahora y creo que va a durar mucho tiempo», comentaba el técnico español el pasado 10 de diciembre. En su enfermería están siete jugadores: Rodrigo Hernández, Oscar Bobb, Mateo Kovacic, John Stones, Phil Foden, Akanji y Aké. La lesión más importante es la del último Balón de Oro. El 22 de septiembre, Rodri se rompió el ligamento cruzado anterior y no volverá a jugar en toda la temporada.

Pese a ello, el once inicial que sacó ante la Juventus está valorado en 690 millones de euros según Transfermarkt. En términos de comparación, los bianconneri tenían un once titular valorado en 322 millones de euros. O sea, el Manchester City duplica a su equipo rival en términos de valor en el mercado. No obstante, fueron los italianos quienes consiguieron llevarse los tres puntos. Pep Guardiola no culpa a sus pupilos. «Hicimos muy buen partido», relata el técnico. El ex del Barça se escondió detrás de la defensa… rival. «Contra equipos italianos que defienden tan atrás y tan compactos, no es fácil. Son los maestros de este tipo de situaciones, pero aún así jugamos como somos. Nos faltó el resultado, pero el rendimiento está ahí», explicó.

El calendario de Guardiola

El calendario de fin de año para el City es relativamente tranquilo, aunque el próximo partido podría volver a darle problemas a Guardiola. Este fin de semana, el derbi de Manchester contra su eterno rival, el United. Rubén Amorim espera dar su primera sorpresa en el banquillo de los red devils y podría aprovechar la mala racha de sus rivales para darle una alegría a su afición. A posteriori, antes de que suenen las 12 campanadas, el City deberá medirse al Aston Villa (6°), el Everton (15°) y el Leicester (16°). En 2025 volverá Europa. En la Champions League quedan dos jornadas para evitar la debacle. Los pupilos de Guardiola tienen que visitar al Paris Saint-Germain y concluirán la fase de liga en su casa contra el Brujas.

Es un todo o nada para el Manchester City. Nada más comerse las uvas, los vigentes campeones ingleses se jugarán toda la temporada en un plazo de dos meses. Enero y febrero serán meses decisivos para los skyblues. Entre el 22 de enero y el 25 de febrero, Pep se lo jugará todo. Tendrá sus dos citas europeas y en la Premier solamente le esperan partidos complicados. Si ponemos los partidos en orden, el calendario quedaría así: PSG (Champions), Chelsea, Brujas (Champions), Arsenal, Newcastle, Liverpool y Tottenham. Es un risk it all para Guardiola.