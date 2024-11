Guardiola se pone más exigente que nunca: todas las condiciones que pide para seguir en el City

Pep Guardiola ha sacado su libreta y le ha expuesto a la directiva del Manchester City una lista de condiciones que le harían renovar con el club citizen y seguir al frente del banquillo. Sin embargo, es difícil que le puedan asegurar todo lo que pide, ya que actualmente están a la espera de que se resuelva el juicio por las 115 irregularidades financieras que le podrían suponer una durísima sanción económica y sobre todo deportiva que habría que ver si aceptaría el entrenador español.

Todo esto enmarcado temporalmente en su última temporada con contrato en el City, lo cual indica que Guardiola se podría marchar fácilmente sin someterse a ningún tipo de desvinculación. Además, el ex técnico del Barcelona vive un momento complicado con el equipo inglés, campeón de la Premier League, pues no gana desde el 26 de octubre, casi un mes sin conocer la victoria con cuatro derrotas en cuatro partidos.

En todas ellas hay un denominador común y es la ausencia de Rodri Hernández por su lesión de rodilla. Precisamente la renovación del pivote español, flamante Balón de Oro, es una de las máximas exigencias de Guardiola para seguir en el City ante el interés de grandes clubes como el Real Madrid. Pero esa no es la única extensión que pide contrato, sino también la de Erling Haaland, el delantero rompe récords que ya está marcando una época en Europa.

Y no contento con ello, Guardiola también piensa en varios nombres para reforzar la plantilla del City y cuyos fichajes podrían convencerle para seguir en el mejor equipo de Inglaterra. Uno de ellos es Jamal Musiala, la estrella del Bayern de Múnich y de Alemania al que se quiere llevar a Mánchester, pero el mediapunta, al que ve como sucesor de Kevin de Bruyne, no es el único jugador que demanda Pep.

Las exigencias de Guardiola

Con la lesión de Rodri, que ha alterado todos sus planes, Guardiola piensa en un compatriota para suplantar dicha ausencia y no es otro que Martín Zubimendi. El centrocampista se está erigiendo como el pilar de la medular de la selección española de Luis de la Fuente y ya lo es desde hace años en la Real Sociedad. El pasado verano no quiso dar el salto al Liverpool, pero quién sabe si con los argumentos de Pep podría estar ante sus últimos días en Anoeta…

Lo que está claro, como ha hecho a lo largo de su trayectoria como entrenador, es que Guardiola no se conforma con poco y el City no va a ser una excepción. Más si cabe en este incierto panorama en el que una sanción podría cambiarlo todo para el club inglés, ya que una pérdida considerable de puntos o incluso el descenso a Segunda División sería crucial para la decisión del ex del Barça.