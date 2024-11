¿Guardiola dirigirá a Brasil? Esto se sabe hasta el momento

El futuro de Pep Guardiola es ahora mismo uno de los temas de debate en los medios internacionales, sobre todo por la controversia que está generando y las diferentes informaciones que lo sitúan a un lado u otro de la historia. El catalán tiene contrato con el Manchester City, aunque éste está a punto de expirar, el próximo verano, y es por esto por lo que Guardiola es objeto de múltiples rumores que lo vinculan con diversos equipos y selecciones, entre estas últimas, Brasil.

Aunque Guardiola aún no ha tomado una decisión sobre su próximo paso, con la temporada con el Manchester City en curso, son muchos los medios que especulan con la posibilidad de que deje el club inglés para asumir un puesto en alguna selección importante. Entre las opciones que más fuerza han repicado en las últimas semanas está la de que Guardiola tome las riendas de la selección de Brasil, una posibilidad que ha generado un revuelo mediático en el país sudamericano y en la prensa europea.

La situación actual del Manchester City, en uno de los momentos deportivos más delicados, no sólo porque los resultados no esté siendo los mejores, sino porque se encuentra inmerso en un juicio con la Premier League del que pueden salir muy mal parados, pone en jaque el futuro de Pep Guardiola que a estas alturas ya estaba negociando su renovación en otras ocasiones.

Es así que, según publicó The New York Times, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha estado en las últimas semanas realizando esfuerzos en las sombras para atraer a Guardiola al cargo de seleccionador, en caso de que decida no renovar con el Manchester City. Esta información apunta a que la CBF habría contactado al catalán en diferentes momentos durante este año, con el objetivo de conocer su disponibilidad e interés en liderar el proyecto de la Canarinha hacia el Mundial de 2026.

Sin embargo, otras fuentes, como ESPN, han matizado que esos supuestos acercamientos no han sido recientes, sino que las últimas conversaciones entre Brasil y Guardiola datan de 2022, antes de que Dorival Júnior fuera nombrado como actual seleccionador. En aquel momento, la CBF, bajo el liderazgo de Ednaldo Rodrigues, había autorizado la búsqueda de un técnico de primer nivel para Brasil y Guardiola era una de las opciones de más peso. No obstante, tras una breve conversación entre el hermano y agente de Guardiola, Pere Guardiola, y dirigentes brasileños, el catalán rechazó la propuesta, agradeciendo el interés pero descartando en ese momento un movimiento hacia el fútbol internacional.

Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, ha reiterado públicamente en varias ocasiones su confianza en Dorival Júnior y ha negado que exista una búsqueda activa por otro entrenador. En declaraciones recientes, Rodrigues señaló que la CBF no ha contactado a Guardiola ni planea invertir en su contratación, asegurando que cualquier rumor al respecto responde más a especulaciones sobre el futuro del técnico que a una intención concreta de la propia federación brasileña.

Además de los rumores que lo vinculan con la selección de Brasil, Guardiola ha expresado en el pasado su interés por asumir el desafío de dirigir a una selección nacional. Aunque se llegó a mencionar a Inglaterra como una posibilidad, finalmente, la Federación Inglesa optó por contratar a Thomas Tuchel como sustituto de Gareth Southgate. Esto deja a Brasil como una de las principales alternativas para Guardiola, quien ha elogiado en varias ocasiones el talento y la tradición de la Canarinha.