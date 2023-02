Guardiola le pide disculpas a Gerrard tras faltarle el respeto: «Me avergüenzo de mí mismo»

En la previa del gran partido de esta temporada en Inglaterra entre los dos primeros clasificados de la Premier League en el Emirates Stadium, Arsenal y Manchester City, el técnico catalán del citizen puso el foco de la rueda de prensa en pedir disculpas a Steven Gerrard por su falta de respeto hace unos días al mítico ex futbolista del Liverpool.

«Pido disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que dije la última vez sobre él. Estoy avergonzado de mí mismo, porque no se lo merece», afirmaba Pep Guardiola en la previa del duelo de este miércoles frente al Arsenal, decisivo en la lucha por la Premier League.

Hace escasos días, Pep Guardiola bromeó con el resbalón de Gerrard que le costó una Premier League al Liverpool. Tras esas desafortunadas palabras, este martes, el técnico catalán ha querido disculparse con la leyenda red: «Él sabe cuánto lo admiro a él y a su carrera. Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece. No representé bien a mi club».

«Me disculpé con él en privado, pero como el comentario fue público, mi disculpa también debe ser pública. Lo siento mucho por él, su esposa y su familia», culminó el técnico catalán en rueda de prensa.

El Manchester City visita este miércoles al Arsenal en un partido que puede ser decisivo en la lucha por el título de la Premier League. Los citizen están a solamente tres puntos de los gunners, aunque con un partido más. Un partido por todo lo alto que centrará todas las miradas del fútbol británico en un duelo que también será de banquillos entre Arteta y Guardiola.