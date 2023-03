Guardiola habla como si fuese entrenador del Real Madrid

Pep Guardiola volvió a acordarse del Real Madrid en otra de sus comparecencias con el Manchester City, ésta previa al duelo ante el RB Leipzig en el que se decide si siguen vivos o no en la Champions League esta temporada, tras el 1-1 de la ida en Alemania. El entrenador catalán, ex del Barça, volvió a recordar a los blancos como único equipo al que se le puede exigir año tras año ganar otra Orejona, y no es para menos con 14 en sus vitrinas.

Durante la rueda de prensa previa del City-Leipzig, Pep fue cuestionado por cómo sería juzgada su trayectoria en el conjunto citizen, si por sus éxitos en la Champions League, donde sólo cuenta con alcanzar una final, perdida ante el Chelsea, y una semifinal, donde cayó ante el Real Madrid; o si bien por el rendimiento cosechado en Inglaterra, donde sí aglutina numerosos títulos.

«Para la opinión pública sí. Eso no significa que esté de acuerdo con ello, pero se nos juzgará por esa competición. En mi primer partido de Champions aquí me preguntaron si había venido para ganar la Champions», recordaba Guardiola, que reconoce que sí será juzgado por su rendimiento en Europa aunque él piense diferente, evitando la presión y echándosela toda a un único club: «Si entrenase al Real Madrid entendería esa presión, pero por mucho que progresemos eso es algo que no cambiará».

Y es que Guardiola recalcó después que sus palabras no quieren «decir que esté de acuerdo» con todo esto, aunque sí entiende que sea la vara de medir tras cerrar su etapa en Manchester: «Pero estoy seguro que seré juzgado por esta competición».

Guardiola lleva desde 2016 en el Manchester City y sólo se quedó fuera de los cuartos de final de la Champions League en una ocasión, en su primera temporada a manos del Mónaco, desde entonces ha alcanzado como mínimo los cuartos de final y su puesto entre los ocho mejores de Europa. Sin embargo, los cuartos ha sido todo este tiempo una barrera que sólo logró superar en 2021, cuando llegó a la final y perdió ante el Chelsea, y el pasado año, cuando fue el Real Madrid el que les apeó tras llegar a semifinales.

«Es muy importante seguir en estas competiciones, porque te permiten seguir competitivos en los dos últimos meses de la temporada. Seguir intentando acercarnos al Arsenal, seguir en Europa… Eso sería bueno», reflexionaba Guardiola, que está en estos momentos a cinco puntos del liderato de la Premier League que copa actualmente el Arsenal con 66 unidades, en cuartos de final de la FA Cup donde se mide al Burnley este próximo sábado y apeado de la EFL Cup por el Southampton el pasado enero, el actual colista de la Premier.