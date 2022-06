Griezmann culmina el peor curso de su carrera

Antoine Griezmann ha culminado este lunes el peor año de su carrera deportiva. Ha jugado sólo los últimos 10 minutos del decisivo Francia-Croacia, que ha acabado con victoria croata 0-1, por lo que los actuales campeones del mundo quedan fuera de la Liga de las Naciones de la UEFA, y ha cerrado un curso en el que lleva cinco meses y siete días sin marcar un gol, desde que se lo anotó al Rayo Majadahonda en la Copa del Rey el 6 de enero.

Griezmann va a superar los 200 días sin marcar un gol, ya que ahora está oficialmente de vacaciones y no habrá partidos oficiales hasta la segunda semana de agosto. Si anotara de nuevo el 13 de agosto -que es mucho suponer- será 219 días o, lo que es lo mismo, siete meses y siete días. A partir de ahí, a contar cuanto tiempo va a necesitar el francés para volver a algo que en él solía ser habitual.

Didier Deschamps, seleccionador francés, fue el primero en abrir el fuego ante lo que ya es una evidencia: la mala racha de Griezmann. Tras el empate ante Austria y la nueva mala actuación del delantero Deschamps no dudó en apuntar que «sabía que no tenía para 90 minutos en las piernas. No está en su mejor forma, se nota en su actuación y su influencia en la dinámica».