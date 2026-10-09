Pipi Estrada ha elogiado este jueves en su sección semanal de OKDIARIO las figuras de Mikel Merino, Fernando Alonso y Carlos Alcaraz. La matrícula de honor de esta semana fue para el jugador de la selección española después de su gran doblete que sirvió para ganar en Croacia. El sobresaliente de la semana se lo ha llevado Carlos Alcaraz tras ganar en Tokio y Fernando Alonso, después de su milagroso octavo puesto el pasado fin de semana, se ha llevado el notable.

Pipi Estrada también le entregó el aprobado de la semana a la selección española sub-21 de David Gordo después de lograr la clasificación al Europeo de la categoría con dos sendas goleadas ante San Marino y Rumanía. El suspenso se lo ha llevado Álex Sola tras estrellar su coche mientras iba borracho.