Con la inesperada destitución de Tomas Tuchel como entrenador del Chelsea, comienzan los rumores y apuestas sobre quién será el nuevo entrenador del conjunto londinense. En la terna por suplir al alemán, Graham Potter, actual entrenador del Brighton, es el favorito para ocupar el banquillo del banquillo de Stamford Bridge. Por detrás y las opciones más lógicas se encuentran Mauricio Pochettino y Zinedine Zidane.

Y es que el espectacular inicio del Brighton en la Premier League no está pasando desapercibido en Inglaterra. Con un equipo, cuya aspiración es la de la permanencia, se encuentra en cuarta posición solo por detrás del Arsenal, el todopoderoso Manchester City y el Tottenham. En los primeros seis encuentros del campeonato, tienen un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota. Este sensacional inicio coloca a Potter como el favorito para ser el nuevo inquilino del banquillo blue, pagándose a dos euros su fichaje.

En segundo y tercer lugar, se encuentran empatados Mauricio Pochettino y Zinedine Zidane, teniendo una cuota de cuatro euros. Ambos entrenadores, a diferencia de Graham Potter, se encuentran sin equipo, a la espera de un ambicioso proyecto. Por parte del francés, que se encuentra descansando desde el pasado año tras su segunda etapa en el Real Madrid, sueña con entrenar a la Selección Francesa una vez acabe el Mundial de Catar, pero no descartaría incorporarse un club que fue campeón de la Champions League en 2021.

Por parte de Mauricio Pochettino, el técnico argentino se desvinculó del Paris Saint Germain este mismo verano tras ser despedido por los franceses para fichar a Christophe Galtier. El técnico de 50 años no pudo levantar la primera Champions League de la historia del PSG en uno de los proyectos más millonarios que se recuerdan en la historia del fútbol.

Según informa Sky Sports y The Telegraph, el Chelsea habría pedido permiso al Brighton para hablar con Graham Potter y ofrecerle el cargo de entrenador. Por otro lado, tampoco descartan las llegadas de Pochettino y Zidane.

Una fractura anticipada

Y es que Todd Boehly, el nuevo propietario del club londinense, no le gustó que el técnico alemán rechazase el fichaje de Cristiano Ronaldo este mismo verano. El jugador portugués se puso a tiro, pero Tuchel se negó rotundamente. A partir de ahí, la relación entre ambos no era la mejor. Por si no fuera poco, en la Premier League, el inicio no fue el esperado cosechando dos derrotas y un empate en los primeros seis partidos.

El desencadenante de esta decisión fue la derrota en el primer partido de Champions League frente al Dinamo de Zagreb por 1-0. Un rival que, a priori, es infinitamente inferior al conjunto inglés, pero que le sacó los colores al equipo de Stamford Bridge.