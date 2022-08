Robert Lewandoswki puso fin a una espectacular racha en su estreno en Liga con el Barcelona. El delantero polaco acumulaba siete campañas consecutivas marcando en la primera jornada, pero se quedó ‘seco’ en su primer partido oficial como azulgrana ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou. El nueve del Barça buscó en varias ocasiones la portería e incluso marcó, pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego.

No fue el debut soñado por Robert Lewandowski con el Barcelona en Liga. El equipo de Xavi Hernández no sólo no fue capaz de sumar los tres primeros puntos en casa como local al empatar con el Rayo Vallecano, sino que en lo particular el polaco tampoco quedó contento. Lo intentó hasta el último momento pero se vio reñido con la portería, poniendo así fin a una espectacular racha que le había llevado a marcar en la primera jornada de las últimas siete campanas.

Para encontrar un debut en Liga en el que Robert Lewandowski se quedara sin anotar había que remontarse hasta el 22 de agosto de 2014, en un partido en el que se enfrentaban Bayern y Wolfsburgo. Aquel día, el nombre del polaco no estaba entre los goleadores del equipo bávaro, una situación que no volvería a repetirse en las siguientes siete campañas defendiendo la camiseta del Bayern. Hasta la noche del sábado: en su nueva casa, el Camp Nou, y con la camiseta del Barcelona, Lewandowski volvió a quedarse sin marcar en la jornada 1.

Lo cierto es que el polaco lo intentó de todas las formas. De hecho, incluso acabó llevando para dentro el balón en la portería defendida por Dimitrievski, pero el tanto no subió al marcador. Con buen criterio, Hernández Hernández lo anuló por fuera de juego. Después siguió buscando su primer tanto oficial con la elástica azulgrana, pero se topó con una bien ordenada defensa del Rayo y no pudo aprovechar ninguno de los centros que le venían por las bandas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Robert Lewandowski (@_rl9)

A pesar de que no pudo estrenarse en Liga, Lewandowski mostró compromiso y participó también en defensa, llevándose en alguna ocasión el aplauso de la grada. Remató en tres ocasiones y generó algunas ocasiones de gol, aunque por ahora tendrá que esperar a su próximo enfrentamiento ante la Real Sociedad para estrenar su particular casillero de azulgrana.