Gigi Dall’Igna: «Estoy igual de contento por Marc que de preocupado por Pecco»

Gigi Dall’Igna, Director General de Ducati Corse, habló para los medios de comunicación después de que Ducati se proclamara campeona del Mundial de Constructores por quinto año consecutivo tras la victoria de Marc en la sprint del GP de Cataluña de MotoGP y el podio de Diggia. El ingeniero italiano se mostró muy contento y preocupado por igual por el mal momento que está atravesando Pecco Bagnaia, que acabó decimocuarto en la sprint tras salir el 21.

En primer lugar, Dall’Igna explicó lo que ha utilizado cada uno y por qué hay tantas versiones de la moto: «Ya sabes, es una máquina de carreras. Así que, sin duda, hay diferentes versiones de la moto, porque cada piloto puede elegir la que prefiera. Por supuesto, en cuanto a la configuración y también en cuanto a los dispositivos, el piloto puede elegir diferentes piezas, diferentes cosas, ya sabes. Es una GP25, como he dicho muchas veces a principios de año, no queremos correr grandes riesgos, así que la GP25 es una evolución de la 24».

«El motor es un poco diferente, pero todas las diferencias están relacionadas con la durabilidad, no con el rendimiento del motor. Así que, desde el punto de vista del rendimiento, ambos motores son casi similares. La moto es ligeramente diferente porque durante la primera parte de la temporada introdujimos algunas cosas diferentes en la GP25. Por ejemplo, el encendido, por ejemplo, algunos otros dispositivos en la caja de cambios. Pero, ya sabes, la 25 no es como la que hicimos en el 24, así que hay una gran diferencia entre la 23 y la 24. De la 24 a la 25, las diferencias son realmente pequeñas. Esa es la realidad», agregó.

¿Tienes alguna explicación de por qué Pecco está teniendo dificultades?, le preguntaron al jefe de Ducati, a lo que respondió que «es difícil dar una explicación. Porque los pilotos no rinden como esperas. Sin duda, la sensación que tiene Pecco en este momento no es la misma que tenía el año pasado. Así que creo que esa es la razón principal del bajo rendimiento de Pecco. Estamos trabajando en ello, confiamos en él y él confía en nosotros. Es lo único que puedo decir. Puedo prometerte que hacemos todo lo posible para mejorar el rendimiento de Pecco, para que tenga exactamente la misma sensación que tenía el año pasado y, si es posible, mejor. Todos somos humanos, así que creo que a veces ninguno de nosotros rinde como se espera o como los demás. A veces es así. Por lo tanto, no tengo nada concreto que decirte».

Si tuviera que elegir entre ganar el campeonato de constructores, pero no el título de pilotos, o ganar el título de pilotos, pero no el campeonato de constructores, Gigi dijo que «prefiero ganarlo todo. Soy el director general de Ducati y el director general de Ducati tiene que intentar ganarlo todo: la Superbike, la MotoGP, la Moto America.. Así que esta es nuestra actitud.

Sobre si está más contento por Márquez o preocupado por Pecco, reconoció que «ambas. Estoy muy contento por lo que ha hecho Marc durante la primera parte de la temporada y, sin duda, ver a un piloto tan importante como Pecco pasando tantas dificultades este año es algo que, evidentemente, no me hace feliz. Pero lo intentamos y seguiremos intentando mejorar su rendimiento».

Preguntado por si hubo algún cambio clave o algún momento clave en el que todo encajó con Marc Márquez, Gigi Dall’Igna explicó que ese clic tuvo lugar en Aragón: «Sí, por supuesto. Durante los entrenamientos de Aragón, cambiamos un poco su configuración de la moto. Y ahora se siente muy seguro con la moto, está muy contento con ella. Utilizamos una configuración similar o la misma para todas las pruebas, desde Aragón hasta aquí. Sin duda, tenemos que volver a confirmar la modificación que hicimos en Aragón, pero él está muy contento y muy seguro, como se puede ver».

Respecto a las expectativas que tenían en Ducati sobre los resultados de Marc cuando lo ficharon, y si ha tenido importancia con respecto a otros pilotos como Pecco o Jorge Martín: «Bueno, elegimos a Pecco en Mugello el año pasado porque creemos que es uno de los dos mejores pilotos de la parrilla. Sin duda, lo que vimos durante la primera parte de la temporada del año pasado fue importante para tomar la decisión. También fue importante para tomar la decisión la actitud de Marc, porque rechazó ganar mucho dinero, rechazó quedarse en Honda para venir con nosotros, con el fin de mejorar su rendimiento y tratar de reconstruir su rendimiento. Hicimos esto y estamos contentos de haberlo hecho».

Gigi Dall’Igna insistió en que confían en Pecco y él en ellos, pese al mal rendimiento: «Como he dicho antes, confiamos en Pecco y creo que Pecco confía en nosotros. Eso es lo más importante. Pecco es un piloto importante para Ducati porque nos ayudó a volver al campeonato con el equipo Ducati. Ganó dos campeonatos seguidos. Después de Stoner, es probablemente el piloto más importante para Ducati. Por eso le ayudamos a volver, y ese es mi objetivo para el futuro».

Por último, el Director General de Ducati Corse analizó el buen rendimiento de Álex Márquez: «Sin duda, Álex ha dado un paso increíble este año, porque desde Barcelona, cuando probó por primera vez la máquina 24, su rendimiento mejoró mucho. En la primera parte de la temporada, después de Marc, es el mejor piloto de la parrilla. Así que esta es la realidad y le felicito por ello».