La última de Gavi: llamó «hijo de p…» a Ortiz Arias durante el Barcelona-Granada

El partido del Barcelona ante el Granada de este fin de semana en Montjuic que acabó con empate a tres y con una gran crítica hacia Xavi Hernández despertó la desesperación de los jugadores lesionados del conjunto azulgrana en la grada. Uno de ellos fue Gavi, que protestó airadamente alguna de las decisiones de Ortiz Arias hasta el punto de insultarle gravemente y que si el colegiado se hubiera percatado de ello la sanción habría sido contundente.

Gavi, que sigue en pleno proceso de recuperación tras su grave lesión de rodilla, estuvo en las gradas del Estadio Olímpico de Montjuic junto al resto de compañeros del Barcelona que también se encuentran lesionados. Junto a Vitor Roque, Joao Félix, Marcos Alonso, Ferran Torres y Sergi Roberto, al ‘6’ azulgrana se le vio muy nervioso por el resultado y por el juego de su equipo.

Fue entonces cuando en una decisión de Ortiz Arias, árbitro encargado de dirigir el Barcelona-Granada, Gavi insultó gravemente al grito de «hijo de puta»: «Pita alguna anda, hijo de puta», decía el centrocampista español gritando. Ante aquel improperio tuvo que actuar Joao Félix para calmarle.

Las imágenes de El Día Después de Movistar captaron las imágenes del español insultando al árbitro. Antes, Gavi quiso también «mandar a la mierda» al propio colegiado. «Vete a la mierda, tío», le espetó desde la grada junto al resto de sus compañeros. Además, en las imágenes también se pueden apreciar otras conversación del futbolista de 19 años con el resto de sus compañeros donde incluso llega a apostar con Sergi Roberto 50 euros por un fuera de juego que él mismo sí consideraba. En cambio, para el capitán del Barcelona no lo era. No obstante, se desconoce con exactitud la jugada exacta de la que están hablando.

Una dura noche en Montjuic. #ElDíaDespués pic.twitter.com/16H3Tnry28 — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) February 12, 2024

Gavi se libra de la sanción

Pese a estar en la grada, si el árbitro, o alguno de sus asistentes, se hubiera percatado de estos insultos podría haberlo reflejado en el área y haber sido posteriormente sancionado. No obstante, Ortiz Arias no reflejó nada en el acta por lo que el centrocampista español quedará impune de sanción. El jugador de 19 años podría haberse enfrentado a una sanción de entre 4 y 12 partidos que, obviamente, no le habrían afectado ya que estará hasta la próxima temporada recuperándose de su lesión. Además de una sanción económica sin mayor trascendencia.

El artículo dice tal que así: «La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados».

«1 – Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros», refleja la ley.