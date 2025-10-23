Gaspart rechazó un dineral de Uber Eats por rodar un anuncio con Figo

Hay momentos que marcan la carrera deportiva y profesional de muchos, para Joan Gaspart, presidente del FC Barcelona entre los años 2000 y 2003, fue el fichaje de Luis Figo por el Real Madrid tras la victoria de Florentino Pérez en las elecciones madridistas, prometió y cumplió. Tras 22 años como directivo blaugrana, Gaspart salió presidente y tuvo que afrontar uno de los trasvases más comentados en la historia del fútbol, un fichaje que desencadenó momentos tan bochornosos como icónicos, como aquella cabeza de cochinillo en el Camp Nou en el 2000. El resentimiento de Gaspart perdura, un cuarto de siglo después, rechazó 20.000 euros por rodar un anuncio de Uber Eats con Figo.

Gaspart ni olvida ni perdona lo que hizo Luis Figo, no a él personalmente, sino al Barça como equipo y club. A su juicio, la traición del portugués no se puede perdonar y tampoco pagar. El ex presidente y directivo culé no dudó a la hora de rechazar nada más y nada menos que 20.000 euros por hacer un anuncio junto con Luis Figo de la popular plataforma de comida a domicilio.

Fue una gran campaña de publicidad de Uber Eats, que atrajo a numerosos personaje públicos para lanzar elocuentes ganchos sobre los productos que ofrecen en la plataforma. “Casi, casi de todo”, era la campaña de publicidad de la marca, donde usaba algunos momentos icónicos o memes nacionales de la mano de famosos como Georgina Rodríguez, Laura Escanes, Brays Efe o Rosario Flores, además del mencionado Luis Figo.

A Gaspart, como apuntan desde Culemanía, también le contactaron para formar parte de esta campaña de publicidad, precisamente junto a Luis Figo, con esa historia existente entre ellos. Sobre todo por parte de Gaspart, que no olvida ni perdona lo sucedido como ha manifestado en varias ocasiones.

De hecho, recientemente se dio la coincidencia en que Joan Gaspart y Luis Figo coincidieron en el palco del Barça, el primero como ex presidente, el segundo como embajador de la UEFA, junto a Aleksander Ceferin. Fue en Montjuic durante el Barça-PSG de Champions League.

«No soy quien para prohibir entrar a nadie en el campo, es embajador de la UEFA. Puedo asegurarte que no le saludaré. No haré ningún esfuerzo ni tengo ninguna necesidad, el palco es lo suficientemente grande para hacer vidas separadas», espetó Gaspart en los micrófonos de Què t’hi jugues! antes del partido: «En alguna ocasión he coincidido con Figo en Suiza. No soy nadie para perdonar nada, como culé no olvido ni olvidaré nunca. No es una persona grata. Personalmente no tengo ningún interés en verle, saludarle ni tener conversación alguna con él. Paso olímpicamente de él».

En ese partido la grada de Montjuic le dedicó cánticos poco cariñosos al portugués, entonando eso de «ese portugués, hijo p*** es».

La realidad es que, con o sin Gaspart, la campaña de publicidad que rechazó salió adelante, solo con Figo. En aquel spot el portugués aludía al famoso cochinillo del Camp Nou y el rencor que, como en Gaspart, despierta entre el barcelonismo por su fichaje por el Real Madrid: «Han pasado ya muchos, muchos años desde aquel fatídico Clásico. Y desde entonces me habéis lanzado casi de todo. Para todos los que me echáis de menos, ya no tenéis que esperar que saque un córner para que coma cochinilla. Porque en Uber Eats ya sabéis que podéis pedir casi casi de todo. Si vais al partido, deja el cochinillo en casa».