García Pimienta se convierte en cliente preferencial del Barcelona

García Pimienta aterrizó en Sevilla hace varias semanas con la difícil tarea de volver a llevar al conjunto hispalense a Europa. Después de un año complicado en Nervión, con cambios de entrenadores y con la directiva más en entredicho que nunca, el ex entrenador de Las Palmas deberá asumir la delicada situación financiera del club y recurrir a un mercado joven y barato, pero que pueda rendir a las mil maravillas en Primera División. Por ello, su firme intención es la de pescar en el Barcelona, donde pasó la mayor parte de su carrera deportiva en los banquillos.

El nuevo entrenador del Sevilla ya lo hizo la pasada temporada. En enero de 2022 se convirtió en nuevo entrenador de Las Palmas y en su paso por la isla dotó al equipo Pio Pio de un gran número de jugadores con pasado culé. Munir El Haddadi, Sandro, Mika Mármol o Julián Araujo han jugado un papel importante esta temporada para García Pimienta. Todos ellos les han dado un rendimiento muy elevado, especialmente en la primera parte de la temporada.

Por ello, García Pimienta tratará de pescar este verano en el Barcelona. El propio Mika Mármol, que fue fichado en 2023 por el 50% de sus derechos, podría abandonar la isla para fichar por el conjunto hispalense. Cabe recordar que el club culé se llevaría la mitad del traspaso al haberse guardado esa cantidad de sus derechos por lo que saldrá beneficiado si el Sevilla decide lanzarse a por él. Las Palmas fichó al central catalán por 1,90 millones de euros, procedente del Andorra.

Mika Mármol ha tenido esta temporada ha sido indiscutible para García Pimienta, donde ha disputado 36 partidos, con 3.181 minutos sobre el terreno de juego. Además, el futbolista catalán y el actual entrenador del Sevilla comparten la misma agencia de representación: Tactic Group.

Ansu Fati tiene en vilo al Barcelona

Otro de los grandes deseos del Sevilla y el propio García Pimienta es Ansu Fati. El delantero de 21 años ha tenido un Erasmus fallido en el Brighton y deberá volver a Barcelona. Su sueño es el de triunfar en el conjunto azulgrana, pero no parece nada sencillo. La gran competencia que tiene en su puesto, sumada a la pérdida de confianza por sus numerosas lesiones en los últimos años, le coloca en una difícil situación este verano.

Por ello, el Sevilla quiere pescar a Ansu Fati para su nuevo proyecto. Por motivos obvios, el conjunto hispalense no puede hacer frente a su fichaje, pero sí a una cesión, donde ya lo intentó el pasado verano. Pero el ex del Brighton quiere hacer la pretemporada en ‘can Barça’ y convencer a Hansi Flick. El entrenador teutón tomará la decisión final, pero de no contar con él, deberá hacer las maletas y el Sevilla puede ser su destino.

Con estos dos futbolistas, el Sevilla puede convertirse en el mejor socio del Barcelona para solventar alguno de sus problemas en el nuevo proyecto de Hansi Flick. Con Mika Mármol se llevaría un dinero que no esperaba y con Ansu Fati solucionar una de las situaciones más delicadas de este verano.