Hansi Flick llega a Barcelona con muchos deberes

Comienza la etapa de Hansi Flick en Barcelona. El entrenador alemán aterriza este martes en la Ciudad Condal para dar comienzo al proyecto que tanto ilusiona en ‘can Barça’. Eso sí, deberá mantener numerosas reuniones con la dirección deportiva, es decir, con Deco, para saber qué caminos tomar en el mercado de fichajes. Todavía se desconoce desde dentro del club si podrán disfrutar de la regla 1:1, pero mientras tanto, el ex seleccionador alemán comienza con muchos deberes encima de la mesa.

A lo largo del día de este martes 11 de junio, Hansi Flick llegará a Barcelona y echará a andar su proyecto. Un proyecto cogido con pinzas ya que la situación económica del club es la que manda. Primero deberán conocer el dinero que tienen disponible en sus arcas y después tomar decisiones. Pero por el momento, el alemán, junto a Deco, puede ir tomando decisiones sobre qué jugadores sí y qué jugadores no estarán la próxima temporada.

Pero más allá de la situación financiera, Hansi Flick puede ir adelantando trabajo. Y eso pasa por ir decidiendo qué hacer con lo que tiene en casa, que no es poco. Uno de ellos es Sergi Roberto, que acaba contrato esta temporada y es todavía una incógnita qué pasará con el capitán. Por cierto, es uno de los que tiene las fichas más bajas de la plantilla.

Otros que tienen contrato tendrán un verano movido. Frenkie de Jong, que recientemente se ha conocido su lesión de tobillo perdiéndose la Eurocopa, tiene contrato en vigor, pero el conjunto azulgrana lleva varios meses deslizando a la prensa afín de Barcelona que puede ser uno de los que dejen una importante suma de dinero para así poder acudir al mercado de fichajes.

También aparece la situación de los cedidos. Ansu Fati, después de su Erasmus fallido en el Brighton regresa con la posibilidad de quedarse… pero con más papeletas de volver a irse. Todo depende del jugador y del propio Hansi Flick, que todo hace indicar que le dará la pretemporada para que pueda demostrarle que tiene hueco en el primer equipo.

Hansi Flick y los ‘Joaos’

«Amo al Barça y me quiero quedar», dijo Joao Félix recientemente en una entrevista en el podcast de The Nude Project. «Yo estoy cedido y no va a depender de mí. Siempre he dicho que me encanta el Barça, que es el club de mi infancia y me quiero quedar. Depende de muchas otras cosas y veremos lo que puede pasar», añadió el portugués. También fue preguntado sobre si jugará en el Barça la próxima temporada y contestó: «Esperemos que sí».

Pero una cosa es lo que quiere el jugador y otra es lo que pueda (y quiera) hacer el Barcelona. Joan Laporta es un enamorado del todavía jugador del Atlético de Madrid, pero está por ver si el club colchonero está dispuesto a volver a ceder a un futbolista por el que pagó más de 100 millones de euros.

El otro Joao, Cancelo, también es jugador del Manchester City, pero su situación es más sencilla que la de su compatriota. Su relación con Guardiola no es nada buena, por lo que el entrenador español no pondrá ningún impedimento en una nueva salida. Así lo confirmó este lunes en un evento en Barcelona. «Tiene que ser lo mejor para todos. Desconozco la situación. Es jugador nuestro. Si no se llega a un acuerdo, tendrá que venir a pretemporada. Pero si quiere quedarse aquí y los clubes se ponen de acuerdo, se volverá a hacer», dijo.

Por último, Hansi Flick deberá ayudar a solucionar al club sobre los futbolistas que deberán volver a ser inscritos. Algunos de ellos son Iñigo Martínez o Vitor Roque. El español fue inscrito por una única temporada y ahora el club azulgrana deberá hacer nuevas cábalas para inscribirle de nuevo. Lo mismo ocurre con Vitor Roque, que fue inscrito como jugador cedido tras la lesión de Gavi, pero ahora deberán hacerlo como un jugador fichado. Con Xavi no tuvo apenas minutos y veremos qué sucede con Flick y la importancia que le da.