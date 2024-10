El futuro que espera a Andrés Iniesta: sus negocios con el vino y una oportunidad como entrenador

Andrés Iniesta dice adiós al fútbol y se despide así uno de los jugadores más importantes de la historia de España. El centrocampista manchego, leyenda de la selección española y del Fútbol Club Barcelona, cuelga las botas después de una última aventura en el Emirates Club que finalizó el pasado mes de junio. Después de unos meses debatiéndose entre seguir o la retirada, finalmente pone fin a una carrera de vino y rosas en la que ha ganado nada más y nada menos que 39 títulos. Ahora pondrá el foco en su carrera como entrenador y en sus negocios.

Andrés Iniesta se retira posiblemente como el mejor futbolista español de la historia. El centrocampista lideró junto a Messi y Xavi al mejor Barcelona de la historia y además fue decisivo en el Mundial y las dos Eurocopas conquistadas con la selección española. Su gol en el minuto 116 ante Holanda en la final del Soccer City de Johannesburgo será recordado para siempre y por ello Andrés Iniesta será recordado de por vida.

Una vez finalizada su carrera como futbolista, Andrés Iniesta, como ya confirmó en una entrevista reciente, tiene intención de sacarse el título de entrenador para darse una oportunidad en los banquillos. A lo largo de su carrera también ha amansado una gran fortuna que le hizo invertir en la Bodega Andrés Iniesta, ubicada en Fuentealbilla, su población natal. Este es uno de entre otros negocios del manchego.

Andrés Iniesta, ¿futuro como entrenador?

Andrés Iniesta quiere darse una oportunidad de ser entrenador y así lo confirmó en una entrevista concedida a Sport, en la que dejó claro que su primer objetivo será sacarse el título. En la misma también se pronunció sobre un posible regreso al Barcelona, club con el que firmó un contrato infinito en 2017, un año antes de abandonar el Camp Nou.

«No cambiará nunca mi sentimiento de que ojalá y en algún momento de mi vida y mi profesión esa posibilidad de volver al Barça se diese. Porque el contexto es bueno, porque todo está bien para que suceda. Pero a día de hoy hablar de qué o cómo no tiene sentido, que me gustaría sí, claro. Yo lo que quiero como objetivo es poder sacarme el título de entrenador y veremos qué sucede y qué depara la vida, dónde estaremos. Es uno de mis objetivos», dijo en su día.

Youssef Al-Batran, presidente del Emirates Club, ya especuló con un posible papel como entrenador de Andrés Iniesta. El dirigente del Club de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que en caso de descenso, que se acabó produciendo, propondría a la leyenda española entrenar al equipo. «Si el equipo logra la permanencia, abriremos negociaciones de renovación con él porque todavía está en muy buenas condiciones técnicas y físicas puede quedarse con nosotros dos o tres temporadas, pero si descendemos, no aceptaré a un jugador de su valor en Primera. Le ofreceré entrenar al equipo», dijo en Cairo News acerca de una propuesta que parece que finalmente no acabó aceptando el manchego.

Los negocios de Iniesta

Siempre que se habla de los negocios de Andrés Iniesta sale a colación la bodega que el futbolista tiene en Fuentealbilla pero durante su carrera ha repartido el dinero en diferentes negocios que tienen que ver con la inversión inmobiliaria, calzado, ropa o demás materias relacionadas con el deporte.

Su primera incursión en el mundo de los negocios fue tras debutar con el Barcelona, cuando fundó Maresyterey, que se dedica a la inversión inmobiliaria. En 2009 realizó una gran inversión en la Bodega Andrés Iniesta y en 2018 fundó la empresa de calzado Mikakus Barcelona.

El pasado 2022, Andrés Iniesta creó la marca de botas y ropa de fútbol Capitten, sacando incluso una edición especial denominada Capitten One 888. En los últimos años, su agencia Never Say Never también se ha asociado con diferentes empresas del mundo de las bicis e incluso con el Mundial de MotoGP.