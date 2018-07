Historias del Mundial 2018: Roberto Martínez y los three amigos

Roberto Martínez ha llevado a Bélgica a las semifinales del Mundial 2018

Roberto Martínez continúa siendo uno de los hombres más destacados del Mundial 2018 pese a haber perdido en las semifinales contra Francia. El seleccionador de Bélgica ha maravillado a todos durante la Copa del Mundo, en la que peleará por acabar tercero si vence a Inglaterra en la final de consolación.

Su historia no podría ser contada sin hacer mención a Jesús Seba y a Isidro Díaz. Los tres jugaban en el filial del Real Zaragoza, llegando a debutar con el primer equipo. Aún así, en 1995 recibieron una propuesta que en estos tiempos que corren sería habitual, pero en aquel entonces casi era imposible: el Wigan les quería.

Pese a lo arriesgado de la decisión, los tres futbolistas no lo dudaron y se enmarcaron en una aventura que marcaría, sin ningún tipo de dudas, sus vidas. El Wigan militaba en la tercera inglesa, pero el nuevo dueño del club británico tenía claro que quería llegar a la Premier. Todos le tacharon de loco, pero lo consiguió. Costó, pero lo logró, aunque sin los tres españoles.

En su primera temporada, los three Amigos dejaron grandes sensaciones, aunque no lograron el ascenso. Hubo una revolución en la ciudad, duplicando la afluencia al estadio gracias a los futbolistas españoles. Al término del primer curso, Jesús Seba abandonó la disciplina, por lo que no pudo vivir el ascenso a la segunda división que sí consiguieron sus compañeros la temporada siguiente.

Sus actuaciones, las de Roberto Martínez, le valieron para que los aficionados de su equipo le votasen como el mejor jugador de la historia del Wigan. En el Motherwell y en el Chester City dio sus últimos coletazos como futbolista antes de cambiar el balón por los banquillos. Su primera experiencia la vivió en el Swansea, justo antes de marcharse a un Wigan que ya había logrado su sueño de jugar en la Premier.

Martínez y Seba, inseparables

Su última temporada como entrenador tuvo un sabor agridulce. No fue capaz de salvar del descenso al equipo, pero consiguió algo que nadie había logrado: ganó la FA Cup. Lo hizo en el descuento y, nada más y nada menos, que frente al Manchester City. Un hito que sin duda recuerdan en la ciudad de Wigan. En esta etapa y en la siguiente tuvo a su lado a Jesús Seba en el cuerpo técnico.

Tres años en el Everton le fueron suficientes para seguir demostrando que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Recibió la llamada de la selección de Bélgica después de la Eurocopa, asumiendo el reto de clasificarla para el Mundial de Rusia y disputar la Copa del Mundo. La federación belga confía tanto en él que le renovó antes de que se iniciara un torneo en el que llegó a semifinales y se jugará el tercer y cuarto puesto contra Inglaterra.

Durante el Mundial, Roberto Martínez también ha contado con la ayuda de Jesús Seba –además de Thierry Henry-, uno de los three amigos, apodo que les pusieron en el Wigan, en la etapa de jugadores, en relación a la película mexicana homónima. Los dos, junto a Isidro Díaz, posaron con los sombreros típicos del país centroamericano y así se les conoce hasta hoy.