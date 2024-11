El fútbol en tiempos de DANA: «No jugaría ni aunque fuera el único partido contra un Primera de mi vida»

En la última semana, el fútbol ha pasado a un segundo plano en España, por mucho que los dirigentes traten de darle absoluta normalidad a que la rueda no pare. Pasa en el de Primera División y también en el de barrio: los protagonistas no quieren jugar mientras las consecuencias de una DANA asolan a nuestro país, que vive sus días más duros de los últimos tiempos.

Hasta el más interesado en que el circo no se detenga, como puede ser un humilde jugador de la Liga Preferente de la Comunidad Valenciana que está ante la oportunidad de su vida, se decanta por salvar vidas y devolver a la normalidad a los pueblos de su tierra. Este jueves se debería haber disputado un partido que ya se aplazó la semana pasada y que enfrenta al Manises y al Getafe en la primera ronda de la Copa del Rey.

La nueva fecha es el 26 de noviembre y aunque Manises no entra en las localidades más afectadas, parece impensable que este mes se puedan celebrar eventos deportivos en Valencia. «Sé que falta mucho, pero ya veremos cómo estamos anímicamente en ese momento». Al habla está Carlos Bonillo, el capitán del club manisero, que además de haber vivido un episodio de terror en el inicio de esta catástrofe, da su opinión a través de OKDIARIO sobre lo que debería suceder con este duelo copero, o la oportunidad de su «vida» como él lo identifica.

«No teníamos ni ganas ni ánimos de entrenar porque no vivimos del fútbol, es algo que la gente lo hace por gusto, por ocio y no pensamos que ahora mismo sea necesario», responde con sinceridad cuando se le pregunta cuál es el sentir del vestuario del Manises después de que la Federación aceptase la nueva solicitud de aplazamiento de este encuentro y también del Parla Escuela-Valencia y del Pontevedra-Levante.

La DANA frustra el sueño del Manises… de momento

«Por suerte se ha podido aplazar porque la gente tampoco está con ánimos de poder jugar, ni de poder llegar a disfrutar de ese partido como se debería disfrutar. Nos ha dado un poquito más de tranquilidad y un respiro», comenta. Bonillo se acaba de incorporar a su puesto de trabajo en una empresa de carretillas elevadoras, pero esta última semana, pese a residir en Alfafar, ha estado ayudando a pueblos vecinos arrasados por la DANA como Masanasa o Catarroja porque «no te queda más».

El Manises superó al Dolorense en una ronda previa de la Copa y se ganó el derecho a enfrentarse a todo un Primera como el Getafe de José Bordalás, pero esta DANA que ha acabado con las ilusiones de miles de personas en Valencia y más zonas de España les ha quitado todas las ganas: «Teníamos muchísimas. Era increíble el ansia por jugar ese partido, se notaba en el ambiente, pero cuando te pega este palo tan grande…»

El capitán se sincera a pregunta de este periódico sobre qué pasaría si llegados a la nueva fecha las condiciones humanas siguieran impidiendo la normal celebración de ese choque. Esto, sumado al imposible que supone el calendario, podría obligar a la RFEF a sortear la siguiente ronda copera, lo que conllevaría la descalificación de equipos valencianos como el Manises: «Dices ‘pues mira, si al final deciden no aplazarlo más, pues que lo hagan».

«Teníamos ese pensamiento: ‘si no lo aplazan no lo jugamos’. Aunque fuera el único partido de nuestras vidas que pudiera llegar a ser contra un Primera División. Era un partido para disfrutar del que a lo mejor me voy a acordar toda la vida, pero esto es día tras día. Esto no se va a acabar en semanas, va a llevar muchos meses de trabajo y ayuda de todo el mundo. Entonces yo por mi parte no lo llegaría a jugar», sentencia.

«O te plantas o van a sacar de ti lo que quieran»

Bonillo considera «lógico» que ni él ni sus compañeros hayan querido, quieran o vayan a querer jugar, por lo que sólo toca esperar avances en los pueblos más afectados y confiar en que la fiesta del fútbol deje de ser algo irracional en estos tiempos tan duros.»O te plantas y llega un momento que dices ‘hasta aquí’ o al final tiran tanto de ti que van a sacar lo que quieran», zanja señalando a los dirigentes que están permitiendo que en España se esté practicando el deporte más visto y seguido.