Fulminado otro comisario de la FIA que atacó a Fernando Alonso en pleno GP de Canadá

La mano dura de la FIA no cesa y este sábado ha anunciado el despido fulminante de otro comisario, Derek Warwick, por motivos similares a los que hace cinco meses le costaron la destitución a su ex compañero Johnny Herbert. El ex piloto de Fórmula 1 de 70 años ha sido suspendido en pleno Gran Premio de Canadá por hacer «comentarios no autorizados a los medios de comunicación». Esa es la versión del organismo, aunque lo que realmente realizaba eran valoraciones sobre las carreras a través de una plataforma de apuestas.

Herbert también fue suspendido por excederse en sus comentarios en distintos medios de comunicación, pero la causa del despido no es lo único que comparte con Warwick. Y es que ambos comisarios atacaron en más de una ocasión a Fernando Alonso, con el conflicto de intereses que ello supone. De hecho, uno de los responsables de enjuiciar aquella acción del asturiano antes del duro accidente de George Russell en el GP de Australia 2024 y que le acabó costando aquella histórica sanción de 20 segundos, era Johnny.

Warwick, que en 2017 acusó a Alonso y a Sebastian Vettel de imponer las normas en las carreras y tacharles de culpables de que la F1 mantuviese las banderas azules (obligan a los coches doblados a dejar pasar a los pilotos de delante) por culpa de los dos campeones del mundo. Ahora, el británico se marcha por la misma puerta que lo hizo Herbert cuando iba a formar parte del equipo de comisarios de la décima cita del Mundial que se celebra en el circuito Gilles Villeneuve.

La FIA suspende a otro comisario

La causa real de la destitución de un ex deportista que compitió durante 11 temporadas en la F1 son sus comentarios difundidos por una plataforma de apuestas tras el GP de España. Abordó varios asuntos, entre ellos la sanción de 10 segundos a Max Verstappen por embestir a Russell en las últimas vueltas de la carrera en Montmeló. La FIA confirmó que Enrique Bernoldi, también antiguo piloto, reemplazará a Warwick en Canadá.

«A raíz de los recientes comentarios no autorizados en los medios de comunicación, la FIA ha tomado la decisión de suspender a Derek Warwick de sus funciones como comisario de pilotos para el Gran Premio de Canadá de este fin de semana. Será sustituido por Enrique Bernoldi, que actuará desde el Centro de Operaciones Remotas de Ginebra durante el resto del evento», informó la FIA.

Entre otras cosas, Warwick también criticó a pilotos como Lando Norris, Lance Stroll y Yuki Tsunoda, y afirmó que Lewis Hamilton merecía ganar su octavo Mundial. «Después de discutirlo, Derek reconoce que sus comentarios fueron desacertados en su papel de comisario de la FIA y se ha disculpado. Derek reanudará sus funciones como comisario en el próximo Gran Premio de Austria», concluyó.