Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Futbol de Las Rozas tras dar a conocer la lista de convocados para los duelos contra Chipre y Georgia, clasificatorios para la Eurocopa. El combinado nacional está clasificado para la cita que se celebrará el próximo verano en Alemania.

Sobre lo que tiene que hacer Isco para ir, De la Fuente fue muy claro: «A veces tengo la sensación de que estoy siendo injusto, pero a la vez tengo la sensación de que soy muy justo con los que traigo. Ayer dijo Vicente del Bosque que mi mala suerte es que tengo muchos futbolistas para seleccionar. Esa es la mala suerte que tengo, que son muy buenos».

De la Fuente también habló de su renovación: «Yo estoy donde quiero estar. Cuando corresponda esa negociación, si corresponde, si ambas partes estamos de acuerdo, pues felices. Y si no es así, pues no pasa nada. Se cierra la puerta y hasta luego. Termino el 30 de junio».

Sobre las ausencias de Laporte y Balde: «Balde es uno más y lo que tienen que hacer seguir trabajando. Laporte tiene un corte en la planta del pie y no ha podido venir. Priorizamos siempre la salud de los jugadores».

«Juegan diferente. Es un jugador que se puede adaptar a muchas funciones. Conozco su potencial de lateral izquierdo, pero tiene otros registros. Puede jugar por dentro, sorprender en llegadas y eso nos ofrece muchas más posibilidades·», comentó sobre Grimaldo.

«Para hacer una lista se valoran muchos aspectos y uno es que sean buenas personas. Para mí lo más importante es el equipo y eso se forma con buenas personas. Para mí es muy importante», comentó.

«Lo más importante es la voluntad de la persona. Si yo quiero estar en un sitio estoy. Brahim, que sepamos, está feliz e ilusionado por venir con España», comentó sobre el jugador del Real Madrid.

Sobre Pedri, De la Fuente explicó lo siguiente: «Ya no está lesionado. Hablo mucho con los futbolistas cuando están lesionados. Cuando juegan, salvo excepciones, no suelo hablar. Está recién salido de una lesión larga, sabemos quién es y contamos con él para todo, es un superclase. Siempre tiene las puertas abiertas de la selección española».

De la Fuente también habló del papel del seleccionador: «El aspecto humano y personal, para que se sientan seguros, es tan importante como lo puramente futbolístico. Considero que es muy importante. Siempre hemos oído hablar que un futbolista con confianza rinde mejor».

¿Cómo sigue De la Fuente a los jugadores?

El seleccionador comentó como sigue a los jugadores: «El año pasado viajamos a todos los campos de Primera y este año seguimos haciendo esas rondas. Es menos práctico que hacerlo en un despacho o en casa. Es un seguimiento casi diario».

Sobre la lista de 23 o 26, De la Fuente explicó que en una reunión salió eso y «yo prefiero 26». «Cuanto más jugadores mejor con un límite. Yo los gestionaré», añadió.

De la Fuente habló de Rodrigo Riquelme, que debuta: «Le conozco muy bien. En sus clubes ha crecido mucho y está demostrando su potencial en un club como el Atlético de Madrid. Es muy versátil, con muchos registros y con un talento y condiciones fantásticas. Y somos de apostar por el talento y la gente joven».

«Tenemos un bloque muy formado y seguro que habrá bajas y situaciones que te llevarán a tomar otro tipo de decisiones. Hay jugadores que no han podido venir que demandarán estar. Es bueno. Hay muchos futbolistas, más de los que voy a llevar», aseguró.

«Cuando me presenté dije que quería 30 millones de jugadores. Hay un gran sentimiento y amor por España. Es verdad que el día a día devora todo y el día a día son los clubes. A mí me ha emocionado siempre que ha jugado España. Cuando los resultados son buenos, la gente se engancha más que cuando no son buenos. A ver si podemos llegar hasta el final para que se siga enganchando gente», aseguró sobre el sentimiento de la gente con la selección española.

«Hay 300 futbolistas seleccionables y hay que hacer una lista de 23. Otra cosa es que no traiga al que tú quieres que traiga. Pero mientras que traiga a los que yo creo que debo traer todo bien», finalizó al ser preguntado por Sergio Ramos.