Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, y Eduardo Inda, director de OKDIARIO, protagonizaron una interesante charla que dejó grandes momentos y 10 frases que marcaron el primer Premio Inconformista 2024 que fue entregado al entrenador riojano este martes en Madrid. «Soy completito, me gustan los toros, el fútbol y soy católico», comentó Luis de la Fuente en esta gala organizada por OKDIARIO.

Y es que antes de esa charla, Eduardo Inda ya se dirigió a Luis de la Fuente en el inicio del acto, señalando que el seleccionador español será capaz de ganar el Mundial en el 2026 con España, afirmando que en ese caso sería el inconformista del siglo.

«Nos regaló el mayor ejemplo de inconformismo en la España de Sánchez. Es un tipo honrado que hace su trabajo con dignidad. Su Eurocopa fue un trabajo de superación. Un ejemplo de superación fue el duelo de cuartos contra Alemania, o la semifinal contra Francia, e incluso la final frente a Inglaterra. Sois unos grandes inconformistas», comenzó señalando Eduardo Inda sobre la figura de Luis de la Fuente.

«Es una figura humilde. Luis de la Fuente dejó que el protagonismo se lo llevaran los jugadores. Además, es un trabajador encomiable. Ésa es la diferencia entre los ganadores y los segundones. Trabaja más que nadie. En esta España de Sánchez, decir que te gustan los toros y que eres católico es deporte de riesgo. Y él lo hizo. También es un tipo desprendido. Fue el decimotercer seleccionador en salario en la Eurocopa. Y la ganó», recalcó el director de OKDIARIO.

Luis de la Fuente, primer premio inconformista de OKDIARIO

Eduardo Inda y Luis de la Fuente protagonizaron el gran momento del primer Premio Inconformista en OKDIARIO. Una charla entre el director de este periódico y el seleccionador nacional que dejó grandes momentos. Una conversación que comenzó con el salario del técnico riojano. «Yo siempre he demandado estabilidad en la Federación. Habrá que esperar, pero seguro que todo se soluciona», dijo Luis de la Fuente.

«Yo siempre he dicho que Rodri es el mejor futbolista del mundo en su posición. Los españoles tendríamos que haber tenido más Balones de Oro. Yo creo que fue justo. Era una noche para estar todos contentos y parecía que volvíamos a disgustarnos. Fue una noche excepcional», valoró el seleccionador nacional.

Eduardo Inda también sacó el tema de Lamine Yamal: «Tengo una frase de Julio Iglesias. Para triunfar en este caso en el fútbol, tienes que saber jugar al fútbol. Si tiene suerte y controlar los mil detalles en torno a él, será un jugador de leyenda. Lo tiene todo para ser un jugador de leyenda».

«Es muy difícil conseguir ganar un torneo. Yo valoro el recorrido. Yo pongo eso más en valor que el propio título. Tienes que tener un día redondo para poder ganar una final. El éxito es estar en disposición de conseguirlo. En el Mundial 2026 estaremos en disposición de hacerlo lo mejor posible», valoró el técnico riojano.

«Cuando me nombraron seleccionador nacional dije que quería recuperar el espíritu de 2010 y que conocía muy bien el fútbol español. Así es. Me he quedado asombrado de que muchos profesionales no conocían el potencial de jugadores como Fabián o Dani Olmo. Tenemos los mejores jugadores del mundo. El fútbol español está muy sano», comentó ante Eduardo Inda al seleccionador español.

Luis de la Fuente: «El fútbol no genera racismo y no es racista»

«En la portería podrían ser todos titulares. Tenemos cinco o seis porteros muy buenos. Nos sentimos mucho más que un equipo. Somos una familia y da igual quién juegue. Y ellos lo entienden. El que no entiende el mensaje no estaría», dijo Luis de la Fuente.

«Dani Carvajal seguro que volverá un poco más tarde que Rodri. Pero los dos volverán a su mejor nivel. Dani es otro gran inconformista. También merecía el Balón de Oro. El tiempo corre muy rápido y seguro que volverán a la selección nacional», comentó el seleccionador.

«Laporte es el mejor en su posición. No conozco la intención de los clubes. Podría jugar en cualquier club del mundo. Jugó el otro día Asencio y demostró que es solvente. Es seleccionable en la absoluta. Tiene que cumplir las etapas y los ciclos. Pero tiene mucho futuro», afirmó el técnico español, que también explicó en esta gala organizada por OKDIARIO que «me molesta el racismo en el fútbol. El fútbol no genera racismo y no es racista. Se aprovechan de esto. España no es racista. Hay que ser contundentes. También con el violento. En el estadio y en la calle. No puede ser que campe a sus anchas», dijo el seleccionador de España.

«Ser inconformista viene de serie»

«Yo exijo respeto. Porque yo soy el primero que respeto. Yo, en mi libertad he elegido tener fe y ser católico. Y, mientras sea libre, diré lo que pienso. Yo respeto al que no crea, siempre que me respete a mí. Y esta opción que he elegido me produce mucha satisfacción», valoró Luis.

«Soy completito: soy español y me gusta mi país. Siento envidia sana cuando viajo fuera. Qué bonito es sentir pasión por tu país. También me gustan los toros. Lo he vivido desde pequeño. Ser inconformista viene de serie. Se lo he transmitido a mis hijos y a mis jugadores. Yo alucino con algunas reacciones. Si a alguno no le gusta, mala suerte. Hay mucha gente que vive la Selección con emoción. Hay gente con complejos y les cuesta. Es bueno que el fútbol sea un vehículo de unión y de identidad», comentó Luis de la Fuente.

«¿Gibraltar español? Igual no eran conscientes. No hay que sacarlo del contexto de celebración de fútbol», ha comentado De la Fuente cuando Inda le ha recordado esos cánticos en la celebración de la Eurocopa. «Me gustaría que todo el territorio español nos sintiésemos orgullosos de ser españoles. Me emocionó la pasión por España en Tenerife. Ser español en Ceuta, Melilla o Canarias tiene más mérito. Tenemos que defender lo nuestro. Reivindico todo lo español. España es el mejor país del mundo», culminó De la Fuente.

