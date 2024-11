De la Fuente: «Hace dos años éramos los 11 en el ‘ránking’ FIFA y ahora podemos ser primeros»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a España y Suiza en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. El combinado nacional llega a este encuentro con el trabajo hecho, ya que, si en octubre certificó la clasificación para los cuartos de final, el pasado viernes, tras vencer a Dinamarca, aseguró la primera plaza. El seleccionador podrá hacer varios cambios.

El seleccionador, que comenzó dando las gracias a la afición de Tenerife, puso una nota a este 2024: «La nota al trabajo no quiero valorar. Nos hemos dejado la vida. En datos objetivos es una temporada de ensueño, pero queremos terminar con una victoria más».

«Ganar la Eurocopa te pone más en ese foco mediático, pero yo me siento muy querido y sigue siendo así. El impacto mediático es mayor, pero sigo sintiendo ese afecto y es lo que más alegría me produce. Me valoran lo personal y lo profesional, y eso es muy importante. Celebro que me vean como una persona sencilla, amable y cercana», añadió.

«Lo más importante es el reconocimiento de los futbolistas y eso lo he sentido. Nuestra obligación pasa por ganar mañana. Esta andadura la iniciamos hace dos años en el puesto 11 y podemos ser primeros si se dan las circunstancias. La forma de recorrer el camino ha sido fantástico y el futuro es fantástico», continuó.

Sobre si habrá cambios, fue claro: «Los habrá, pero será un equipazo». Además, habló de lo poco que juegan Pedri y Dani Olmo juntos: «Es fácil hacerles combinar porque son buenísimos, pero es que tenemos muchas opciones. No es un debate o yo no lo veo así».

«Yo siempre he dicho que esta competición es tan difícil como una Eurocopa. La llamaremos como queramos, pero la dificultad es igual», comentó sobre la Liga de Naciones. Además, de los debutantes, que podrían ser hasta 23 en Tenerife bajo su dirección, comentó lo siguiente: «Tanto yo como el resto de seleccionadores conocemos el futuro y saber la evolución de los jugadores. Para el público en general puede sorprender el impacto de Samu y nosotros siempre hemos apostado por ellos. Hay mucho en segundo plano que van a ir apareciendo. El fútbol español goza de buena salud».

«Nos ha sorprendido a todos. Es joven, pero muy sensato, maduro y responsable. Por eso rinde como rinde. Tiene un gran recorrido. No nos ha sorprendido, sí lo rápido que ha llegado. Por eso digo que hay que ponerlos», comentó sobre Casadó.

De la Fuente también habló los entrenamientos con público: «Hoy era una situación especial. El motivo de este partido tiene un fin solidario con los dramáticos acontecimientos de Valencia, Albacete, etc. Primamos el trabajo de los futbolistas con una carga táctica importante. Nos gustaría estar más cerca del público en todas las concentraciones en Madrid. De cara al futuro valoraremos cada situación».

Sobre Samu, comentó lo siguiente: «Hay futbolistas que por sus características pueden ser revulsivos. Tiene un potencial tremendo, pero es especialista corriendo con espacios y es un gran rematador. Lo importante es que está con nosotros».

«Con el tiempo nos daremos cuenta del legado que deja Morata. Podría ser el tercer goleador español. Ha jugado en grandes clubes y ha ganado títulos, por lo que no sé qué más tiene que hacer, pero es que además es una gran persona. Me alegro y me encantaría que se le reconociera más, aunque creo que está cambiando la dinámica», finalizó sobre el delantero, que podría dar caza a Fernando Torres como tercer máximo goleador de España.