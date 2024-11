Así queda la clasificación de la Liga de las Naciones tras la victoria de España contra Dinamarca

España ya es matemáticamente primera a falta de un partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones tras su victoria ante Dinamarca en la jornada 5 (1-2). La selección española llegará el próximo lunes al Heliodoro Rodríguez López de Tenerife para medirse a Suiza sin nada en juego y con la garantía de que en cuartos de final se medirá a un segundo clasificado del torneo y que la vuelta de esa eliminatoria la jugará en nuestro país.

Esos son los privilegios de los que gozará España tras cosechar cuatro triunfos seguidos después del empate inicial que firmó contra Serbia en esta ronda de la Liga de Naciones. La selección campeona ya espera rival en el cruce de cuartos con el objetivo claro de clasificarse para otra Final Four. No será hasta el mes de marzo –este es el último parón de 2024–, ya que hasta entonces no habrá fútbol de selecciones.

Así está el grupo de España